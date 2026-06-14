Avustralya'nın ilk golünü atan Irankunda: Türk oyuncuların maç öncesi açıklamaları bizi motive etti

Avustralya Milli Takımı'nın genç oyuncusu Nestori Irankunda, 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında Türkiye'ye karşı aldıkları 2-0'lık tarihi galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

20 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

"TÜRKİYE'NİN AÇIKLAMALARI BİZİ MOTİVE ETTİ"

Irankunda, maçtan önce Türk oyuncuların medyada yer alan bazı açıklamalarını okuduklarını ve bu durumun kendilerini motive ettiğini söyledi.

Irankunda, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye topa sahip oldu. Biz golleri attık. Türk oyuncuların maç öncesi açıklamaları bizi motive etti. Açıkçası insanların hakkımızda kötü konuşmasından hoşlanmıyoruz, çünkü biz harika bir takımız. İnsanlar bizi çok fazla hafife alıyor.”

"SAHADA HER ŞEYİMİZİ VERDİK"

“"Buna karşın sahada her şeyimizi vereceğimizi biliyorduk. Onların bu iddialı ve üstten bakan tavırları bizim için itici güç oldu. Futbol konuşarak değil, sahada oynanarak kazanılır. Biz de bugün tam olarak bunu yaptık."”