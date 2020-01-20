Ülkede 10 binden fazla deveyi fazla su içiyor diye katleden Avustralya'nın yaşadığı doğa felaketleri son bulmuyor.

Eylül ayından bu yana orman yangınları ile aylarca mücadele eden ülke, bu sefer şiddetli yağış ve fırtınayla mücadele ediyor.

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

Canberra bölgesinde, ceviz büyüklüğünde dolu yağışının etkisini gösterdiği öğrenildi. Dolu sonrası yüzlerce araç ve binada hasar oluşurken, Avustralya Acil Durum Ajansı, dolu fırtınasından sonra yaklaşık 1,200 acil yardım talebi aldıklarını belirtti.

Avustralya'yı dolu vurdu VİDEO