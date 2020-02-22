Ayasofya giriş ücretine ikinci zam

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1 Mart 2020'den itibaren geçerli olmak üzere müze giriş ücretlerine zam yaptı. Duyuru, Türkiye, Seyahat Acentaları Birliği'nin internet sitesinden yapıldı.

GİRİŞ 100 LİRA

Buna göre; Ayasofya'ya giriş ücreti 72 liradan 100 liraya çıktı.

ÜCRETSİZ OLABİLİR DENİYORDU

Ayasofya'ya giriş ücreti geçtiğimiz temmuz ayında 60 liradan 72 liraya çıkmış, zam kararı tepkilere neden olmuştu.

Öyle ki; seçimlerden önce Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılıp ücretsiz hale getirilebileceği konuşuluyordu.

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