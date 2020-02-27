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Aydemir Akbaş: Koronavirüs benden korksun

İranlı yapımcılardan aldığı film teklifini reddettiğini açıklayan Akbaş, olumsuz yanıt vermesinin nedeninin koronavirüs olmadığını söyledi.

Haber Merkezi | 27.02.2020 - 09:57..
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Usta oyuncu Aydemir Akbaş, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

VİRÜSTEN DEĞİL UÇAKTAN KORKUYOR

Muhabirlerle sohbet eden oyuncu, koronavirüs vakalarının arttığı İran’da çekilecek bir filmde rol alması için kendisine teklif geldiğini açıkladı. İranlı yapımcıların teklifini reddettiğini belirten Akbaş, olumsuz yanıt vermesinin nedeninin ise koronavirüs olmadığını söyledi.

"100 MİLYAR VERSELER GİTMEM"

Uçak fobisi nedeniyle İran’a gidemeyeceğini söyleyen Aydemir Akbaş, şöyle konuştu: “Bana virüs falan işlemez, koronavirüs benden korksun! Benim uçak fobim var, 100 milyar verseler yine gitmem.”

Aydemir Akbaş: Koronavirüs benden korksun

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