Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aydın Doğan arasında bir dönem oldukça sert tartışmalar yaşanıyordu.

Seçim sürecinde meydanlarda konuşma yapan Erdoğan, açık açık Aydın Doğan'ın kendisine çeki düzen vermesi gerektiğini söylerken, bu sözlere cevap Aydın Doğan'ın sahibi olduğu gazetelerden geliyordu.

Aydın Doğan'ın gazete ve televizyonlarını Demirören Holding'e satmasının ardından buzlar eridi.

Aydın Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de konuğu olmaya başladı.

Aydın Doğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Doğan Holding'in 60. yıldönümü için düzenlenen etkinliğe davet etti.

Eski medya patronuna ait Hilton Bosphorus İstanbul'daki kutlamada Aydın Doğan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın samimi halleri dikkatlerden kaçmadı.





AYDIN DOĞAN'DAN KELKİK TÜRKÜSÜ

Gecede, Şevval Sam sahne aldı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Aydın Doğan ile Şevval Sam birlikte Kelkit Türküsü'nü seslendirdi.

Aydın Doğan, Şevval Sam ile Kelkit Türküsü'nü söyledi VİDEO









"15 TEMMUZ'DAKİ DURUŞU..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "İlk şirketine 3 kişiyle başlayan Sayın Doğan, bugün 20 bin kişilik koca bir ailenin temsilcisidir. Anadolu'da kök salıp ardından Türkiye'nin değerli bir markası olmak, bunun da ilerisine giderek dünyanın tanıdığı bir marka haline gelmek, sadece şahsi bir başarı değil, aynı zamanda Türkiye'nin de kazanımıdır. Aldığı ödüller, layık görüldüğü fahri doktoralar ve diğer uluslararası başarılarıyla kendisi bu 60 yılın her anını değerlendirmiştir. Sayın Doğan, başarılı bir iş adamı, iyi bir Kelkit ve Gümüşhane sevdalısı olduğu kadar takdire şayan bir hayır ve kültür sanat insanıdır. Kurduğu vakıf ile bu yönünü kurumsallaştırmıştır. Kendisinin 15 Temmuz darbe girişimindeki ilkeli ve sağlam duruşunun altını da özellikle burada çizmek istiyorum. Doğan Grubu medyadan çekilmiş olsa da kendisinin diğer alanlardaki çalışmaları ve yatırımlarıyla bu güçlü demokratik duruşu desteklemeyi sürdüreceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.







