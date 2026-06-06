Aydın'da hamile eşini ve yanındakini öldüren şahıs yakalandı

30 Mayıs Cumartesi günü Aydın'ın Söke ilçesi Yenicami Mahallesi'nde bulunan Çarşamba Pazarı alanında, öğle saatlerinde silahlı saldırı olayı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Erkan A., kendisini aldattığını düşündüğü eşi Nurgül Aslan ve Ercan Zengin'i silahla öldürüp, kayıplara karıştı.

Çifte cinayetin ardından kaçarak saklanan Ercan A.'nın yakalanması için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Gerçekleştirilen çalışma sonrasında firari olarak aranan Ercan A., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen özel hareket destekli operasyonda kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Aydın’ın Söke ilçesi Yeni Cami Mahallesi’nde bulunan kapalı pazar yerinde, park halindeki bir otomobile ateş açıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın'da eşini ve yanındaki kişiyi öldüren şüphelinin cinayet sonrası paylaştığı video ortaya çıktı

SALDIRIDA 1.5 AYLIK HAMİLE KADIN VE YANINDAKİ KİŞİ CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobilin sürücüsü Ercan Zengin’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nurgül Aslan ise önce Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı, ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

1.5 aylık hamile olduğu öğrenilen Aslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

YAKINLARINA GÖNDERDİĞİ İTİRAF VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Nurgül Aslan’ın eşi Erkan Aslan’ı şüpheli olarak belirledi.

Polis kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Erkan Aslan’ın olayın ardından cep telefonuyla çektiği bir videoda cinayetleri işlediğini itiraf ettiği ve bu görüntüleri bazı yakınlarına gönderdiği tespit edildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayetle ilgili Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri ve Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün Sazlıköy Mahallesi'nde 5 adrese operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda Erkan Aslan'ın babası V.A. (53), Ferdi Y.(31), Yener Y. (38), M.M.(17), B.A.(18) gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 2 tabanca ve 20 fişek ele geçirildi.