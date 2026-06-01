Aydın'da eşini ve yanındaki kişiyi öldüren şüphelinin cinayet sonrası paylaştığı video ortaya çıktı

Aydın’ın Söke ilçesinde dün öğle saatlerinde Yeni Cami Mahallesi’nde bulunan kapalı pazar yerinde, park halindeki bir otomobile yaklaşan saldırgan ya da saldırganlar araca ateş açtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRIDA 1.5 AYLIK HAMİLE KADIN VE YANINDAKİ KİŞİ CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobilin sürücüsü Ercan Zengin’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nurgül Aslan ise önce Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı, ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

1.5 aylık hamile olduğu öğrenilen Aslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

YAKINLARINA GÖNDERDİĞİ İTİRAF VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Nurgül Aslan’ın eşi Erkan Aslan’ı şüpheli olarak belirledi.

Polis kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Erkan Aslan’ın olayın ardından cep telefonuyla çektiği bir videoda cinayetleri işlediğini itiraf ettiği ve bu görüntüleri bazı yakınlarına gönderdiği tespit edildi.

Güvenlik güçleri, firari şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma yürütürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.