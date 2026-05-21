Aydın'da köpek saldırısı: Oğlunu kurtaran anne kampanya başlattı

Başıboş köpek sorunu, başta küçük çocuklar olmak üzere insan hayatını etkilemeye devam ediyor.

Son olarak Van'da 5 yaşındaki Hamza Özsoy, sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

2024 yılında belediyelere sokak hayvanlarını toplama yükümlülüğü getiren kanun çıktı.

Ancak ülkenin büyük bölümünde belediyeler görevlerini düzgün şekilde yerine getirmediği için sokak hayvanlarından kaynaklanan ölüm ve yaralanma olayları devam ediyor.

ANNE İLE ÇOCUĞU KÖPEK SALDIRISINA UĞRADI

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Pınar Gölcük Ulu ile 5 yaşındaki çocuğu, 17 Nisan'da evlerinin yakınındaki Karacasu Park Stadı çevresinde dolaşırken başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı.

Ağzıyla 5 yaşındaki küçük çocuğun montunu yakalayan köpeğe, anne Pınar Gölcük Ulu müdahale etti. Olay sırasında köpeğin ısırması sonucu parmağı 3 hafta boyunca sargıda kalan anne, o anları Ensonhaber'e şöyle anlattı:

"Boynunda tasma vardı. Saldırgan gibi görünmüyordu. Ama birden aniden çocuğuma doğru hamle yaptı ve ağzıyla montunu ısırdı. Tasmasından çekmeye başladım.

Onu çocuğumdan ayırdığım sırada elimin baş parmağını ısırdı. Hemen yanımızda aracım olduğu için çocuğum ve yanımızdaki arkadaşımla hızla arabaya binerek uzaklaştık."

"KÖPEK SALDIRISINDAN KİM KURTULABİLİR ANNE?"

Köpeğin saldırısı nedeniyle büyük korku yaşayan 5 yaşındaki küçük çocuk ise psikolojik olarak kötü etkilendi.

Küçük çocuğun, olay sonrası ilk 1 hafta boyunca uyku düzeni ile yeme-içme dengesi bozuldu.

Pınar Gölcük Ulu, kendisinin parmağının sarılı olduğu günlerde, çocuğunun sargıyı gördükçe olayla ilgili sorular sorduğunu anlattı.

Küçük çocuğun zaman zaman da "Köpek saldırısından erkekler mi kadınlar mı daha kolay kurtulur?" gibi sorular sorduğunu belirtiyor.

AYDIN'A BARINAĞA YOLLANDI

Olayın ardından tasması bulunmasına rağmen çipi ve herhangi bir sahibi olmayan köpeğin gözetim altına alındığını belirten Pınar Gölcük Ulu, 1 hafta sonra Aydın'daki hayvan barınağına kapatıldığını söyledi.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI

Pınar Gölcük Ulu, evinin yalnızca iki sokak ilerisindeki bir noktada yaşadığı olayın ardından sokakların güvenli hale getirilmesi için Karacasu ilçesi genelinde imza kampanyası başlattı.

İlçede bin civarı insandan imza toplayan Pınar Gölcük Ulu, sokakların başta çocuklar olmak üzere insanlar açısından güvenli hale getirilmesi için yetkililere çağrı yapıyor. Pınar Ulu Gölcük, şunları söyledi:

"İmza toplamaya başladığımda ilçede bizim yaşadığımız gibi olaylara denk gelmiş çok insanla karşılaştım. Çok sayıda insan, başıboş köpeklerin sadırısından kaçarak kurtulduğunu, yaralanmanın eşiğinden döndüğünü anlattı.

Yetkili kurumlarının sorumluluklarını yerine getirmesini ve tehlike yaratan köpekleri sokaklardan toplamalarını talep ediyoruz. Çocuğumun ve diğer tüm çocukların sokaklarda güvenle dolaşabilmesini, evden çıkarken korku yaşamamasını istiyorum."

"HAYVAN DÜŞMANLIĞI DEĞİL"

Bu taleplerin "hayvan düşmanlığı" şeklinde yaftalandığına değinen Pınar Gölcük Ulu, bu tip yorumlardan rahatsız olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bu konuya eğilince özellikle sosyal medyada, konuyu çok farklı yerlere çekmeye çalışanların olduğunu gördüm. Bir çocuğun sokakta güvenli şekilde dolaşabilmesinin sağlanmasını hayvan düşmanlığı diye tanımlamak çok yanlış. Hiçbir hayvanın yaşamı, insanın can güvenliği ve yaşam hakkının önüne geçemez.

Merhamet kelimesini sadece köpeklere addederek içini boşaltanları da sapla samanı birbirine karıştırıp algı yapanları da hiç samimi bulmuyorum. Bir anne olarak tabii ki merhametim önce evlatlarımızadır. Bütün köpekler bir çocuğun saçının bir teline kurban olsunlar."

"BÖLGEMİZDE BAŞIBOŞ KÖPEK ARTTI"

Pınar Gölcük Ulu'nun 1 kişinin imzalarıyla Karacasu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu metin şöyle:

"İlçemizde artan başıboş köpeklerin oluşturduğu tehlike hakkında toplu şikâyet ve gerekli önlemlerin alınması talebidir.

İlçe sakinleri olarak, bölgemizde son zamanlarda başıboş köpek sayısında ciddi bir artış yaşandığını ve bu durumun günlük yaşamımızı kısıtladığı konusunu bilgilerinize sunarız.

"SALDIRGAN DAVRANIŞLAR GÖSTERİYORLAR"

Söz konusu köpekler özellikle yürüyüş alanlarında park ve okul çevresinde yoğunlaşmakta olup, zaman zaman saldırgan davranışlar sergilemekte ve vatandaşların can güvenliğini tehdit etmektedir. Bu nedenle evlerimizden rahatça çıkamamakta, işe gidip gelmekte zorlanmakta ve çocuklarımızın güvenliği konusunda ciddi endişe duymaktayız.

YETERLİ ÖNLEM ALINMIYOR

Duruma ilişkin tarafımızca çekilmiş fotoğraflar dilekçe ekinde sunulmuş olup, mevcut tehlikeyi açıkça ortaya koymaktadır. İlgili kurumlarca yeterli ve etkili önlem alınmaması sebebiyle mağduriyetimiz devam etmektedir. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında gerekli tedbirlerin alınması, başıboş hayvanların kontrol altına alınması, rehabilite edilmesi ve aynı zamanda vatandaşların can güvenliğinin sağlanması gerekmektedir.

"GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILSIN"

Yukarıda arz edilen nedenlerle, ilçemizde artan başıboş köpeklerin oluşturduğu tehlikenin giderilmesi amacıyla gerekli incelemelerin yapılmasını, mağduriyetimizin giderilmesi, menfaatimizin korunması amacıyla sorumluluğu bulunan kurumların görevlerini yapmalarını, görevini yapmayan tüm kamu görevlileri ile ilgili gerekli işlemlerin başlatılmasını ve ivedilikle etkili önlem alınmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz."