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Ay’ın karanlık yüzü görüntülendi

Çin'in uzaya gönderdiği Longciang-2 uydusu Dünya'dan görünmeyen ve merak konusu olan Ay’ın karanlık yüzünü fotoğrafladı.

AA | 16.11.2018 - 08:41..
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  2. Teknoloji

Dünya'dan görünmeyen ve insanlık için uzayın keşfi ve bilimsel alanda merak konusu olan Ay’ın karanlık yüzü, Longciang-2 tarafından görüntülendi.

KRATERLERİ VE YER ŞEKİLLERİNİ GÖRÜNTÜLEDİ

Ülkenin kuzeydoğusundaki Heylongciang eyaletinde bulunan Harbin Teknoloji Enstitüsü tarafından tasarlanan Longciang-2 adlı mikro uydu, hafta başında Ay'ın karanlık tarafından fotoğraflar gönderdi.

Yüzeydeki kraterleri ve çeşitli yer şekillerini görüntüleyen Longciang-2 uydusunun gönderdiği fotoğrafların bazılarında Dünya arka planda küçük bir şekilde yer alırken, Ay yüzeyinin çoğu ise karanlık şekilde görülüyor.

Yüksek çözünürlüklü mikro kameralar ile optik görüntüleme dedektörlerine sahip Longciang-1 ve Longciang-2 mikro uyduları, mayıs ayında Ay görevleri için iletişim uydusu olarak görev yapacak Çüeçiao adlı uydu ile uzaya fırlatılmıştı.

Çüeçiao, bu yıl sonunda Ay’a gönderilmesi planlanan "Çang'ı-4" uzay aracının Dünya ile Ay arasında iletişim kurması için İkinci Lagrangian (L2) noktasında yörüngeye gönderilmişti.

Çin, Çang’ı-4 Ay Keşif Aracı'nı bu yıl sonuna doğru, Çang’ı-5'i de gelecek yıl Ay’a göndermeyi planlıyor. Mars’a ilk keşif aracını 2020’de gönderecek Çin, 2029’da da Jüpiter’e keşif misyonu yollamayı planlıyor.

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