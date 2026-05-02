Aykut Erdoğdu'nun eşi hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada, itirafçı konumuna geçen sanıklardan Adem Soytekin'in tahliye edilmesi, diğer tutuklular arasında tepkilere yol açtı.

SOYTEKİN'İN TEHLİYESİNİ ELEŞTİRDİ

Duruşma sonrası basın açıklaması yapan tutuklu sanık Aykut Erdoğdu'nun avukatı ve eşi Tuba Torun Erdoğdu, Soytekin'in tahliyesini sert sözlerle eleştirdi.

Torun Erdoğdu, konuşmasında devleti de tehdit etti:

"Bir tane suçtan yargılanan ve cezasını çoktan çekmiş olan Aykut Erdoğdu’nun tahliyesinin istenmemesi hukuksuzluğun dibidir. Bu akşam Aykut Erdoğdu serbest bırakılmazsa buradan ilan ediyorum, bu bir savaş ilanıdır."

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bu açıklamanın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukatlık Kanunu hükümlerini de dikkate alarak resen inceleme başlattı.

Başsavcılık, yaptığı yazılı açıklamada olayı "Tutuklu sanık Aykut Erdoğdu'nun avukatı Tuba Torun Erdoğdu’nun duruşma sonrası yaptığı basın açıklaması sırasında sarf ettiği sözler." sözleriyle kamuoyuna duyurdu.

"BASIN AÇIKLAMASI SIRASINDA SARF ETTİĞİ SÖZLER NEDENİYLE"

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bulunan duruşma salonunda devam eden yargılamasının, 30/04/2026 tarihli duruşması devam ederken, tutuklu sanık Aykut Erdoğdu'nun avukatı olan Tuba Torun Erdoğdu'nun yaptığı basın açıklaması esnasında sarf ettiği sözler nedeniyle, Avukatlık Kanunu hükümleri de gözetilerek, Cumhuriyet Başsavcılığımızca inceleme başlatılmıştır.



Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”