Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda 5 stratejik öncelik belirledik

Haliç Kongre Merkezi'nde Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtım Programı düzenlendi.

Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşen nüfus ve aile kurumunun korunması konusunda alınan tedbirleri anlattı.

"AİLE VE NÜFUS 10 YILI İLAN EDİLDİ"

2026-2035 dönemini Aile ve Nüfus 10 yılı olarak belirlediklerini belirlediklerini ifade eden Erdoğan, "Aile ve Nüfus 10 yılı, Aileyi toplumun temeli nüfusu ise milletimizin geleceğinin teminatı olarak gören güçlü bir devlet iradesinin tezahürüdür.

Vizyon belgemiz ise insanla başlayan, insanla köklenen, nesillerle büyüyen, nüfusla güçlenen ve istikbale yürüyen Türkiye vizyonunun yol haritasıdır" dedi.

5 STRATEJİK ÖNCELİK SIRALADI

Hazırlanan belgeyi beş stratejik öncelik olarak tasarladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan maddeleri şu şekilde sıraladı:

“Birinci önceliğimiz aile kurumunun ve nesillerin korunmasıdır,



İkinci önceliğimiz evlilik müessesinin teşvikidir.



Üçüncü önceliğimiz doğurganlık hızının arttırılmasıyken,



Dördüncüsü gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahıdır.



Beşinci ve son stratejik önceliğimiz ise kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımıdır.”

"BİRÇOK ALANDA ÇALIŞMALAR YÜRÜTECEĞİZ"

Bu konuda çalışmalara hızlıca başlayacaklarını duyuran Erdoğan, "On yıllık önceliklerini hayata geçirmek için araştırma, kurumsal kapasite, mevzuat, iletişim ve diplomasi cephelerinde de çalışmalar yürüteceğiz.

Bundan böyle ayın son haftasını Milli Aile Haftası, Milli Aile olarak hafta bu suretle kutlamak, toplumsal farkındalığı arttırılmasını da sağlayacağız" diye konuştu