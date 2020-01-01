Aylin Aslım'ın Kerem Bürsin tweetleri

Kerem Bürsin'e bir YouTube kanalında, yılbaşında ne yapacağı hakkında bir soru sorulmuştu.

Bursin, "Sarhoş olup sapıtmaktansa, yılbaşına dua ederek girmeyi seviyorum" sözüyle birçok hayranının sevgisini kazanmıştı.

Kerem Bürsin: Yılbaşında dua etmeyi seviyorum

"SEVİM KOŞ O KAPI KAPANMADAN SON LAVUKLUKLAR"

Birçok kişinin aksine şarkıcı Aylin Aslım, Bursin'i eleştirdi. Twitter'da aktif olan Aslım, Bursin'in açıklamalarını,"Sevim koş, o kapı kapanmadan son lavukluklar" notuyla paylaştı.

AYLİN ASLIM'A TEPKİ

Bu paylaşımın ardından, "Kimsenin, kimsenin tercihini iplemediği, dürtüklemediği, daha iyi biri olma derdinden başka dert bilmediğimiz bir yıl dilerim. Son 20 yıl bunun tersini yaşattı, ama yine de" sözlerini paylaşan şarkıcı, takipçilerinden olumsuz cevaplar aldı.