Aynı bahçede üçüncü ziyaretçi: Bu kez ayı kamerada

Bayburt’ta yaban hayatı yerleşim alanlarına kadar inmeye devam ediyor. Kurbanpınar köyünde bir evin bahçesi, son dönemde yaban hayvanlarının uğrak noktası haline geldi. Daha önce vaşak ve tilkinin görüldüğü bahçeye bu kez bir ayının girmesi dikkat çekti.

DEPO KAPISININ CAMINI KIRDI

Veysel Karani Yerlikaya’ya ait evin bahçesinde güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iri cüsseli ayının önce depo olarak kullanılan bölüme yöneldiği görülüyor.

Kapı önünde bir süre bekleyen ayı, ardından ani bir hareketle camı kırarak içeriye göz attı.

EVİN BAHÇESİNDE DOLAŞTI

Camı kırdıktan sonra bir süre içeriyi kontrol eden ayı, daha sonra evin giriş kısmına doğru ilerledi. Kapı önünde etrafı koklayan hayvanın ardından evin arka tarafına geçtiği görüntülere yansıdı.

Bir süre bahçede dolaşan ayı, daha sonra geldiği gibi sessizce bölgeden uzaklaştı.

EVDE KİMSENİN OLMAMASI OLASI TEHLİKEYİ ÖNLEDİ

Olay sırasında evde kimsenin bulunmaması, olası bir tehlikenin önüne geçti. Yetkililer, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşları yaban hayvanlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

VAŞAK VE TİLKİ DE GELMİŞTİ

Söz konusu evin bahçesi daha önce de benzer olaylarla gündeme gelmişti. Aynı noktada daha önce vaşak ve tilkinin görüldüğü, hatta yaban hayvanlarının tavşan avladığı anların da güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi.

Bu durum, bölgede yaban hayatının hareketliliğinin arttığını ve hayvanların besin arayışıyla yerleşim alanlarına yaklaşabildiğini bir kez daha ortaya koydu.