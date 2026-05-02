Edirne’de 1 Mayıs sonrası bayrak hassasiyeti: Çöpten toplayıp korumaya aldı

Edirne’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının ardından ortaya çıkan görüntüler tartışma yarattı. Etkinlik alanında temizlik çalışmaları sırasında çöpler arasına atılmış Türk bayraklarının görülmesi üzerine vatandaşlar tepki gösterirken, bir belediye çalışanının duyarlı davranışı dikkat çekti.

KUTLAMA SONRASI TARTIŞMALI GÖRÜNTÜLER

1 Mayıs etkinliklerinin sona ermesinin ardından alanda yapılan temizlik sırasında afiş ve çeşitli materyallerle birlikte Türk bayraklarının da çöpler arasında bırakıldığı görüldü.

Durum, çevrede bulunan vatandaşların tepkisine neden olurken, bayrağa gereken özenin gösterilmediği yönünde eleştiriler dile getirildi.

BELEDİYE ÇALIŞANINDAN DUYARLI MÜDAHALE

Temizlik çalışmaları sırasında durumu fark eden belediye çalışanı Recep İrden, çöpler arasındaki bayrakları tek tek topladı. Bayrakların bu şekilde atılmasını doğru bulmadığını ifade eden İrden, topladığı bayrakları koruma altına aldı.

İrden’in bu davranışı, hem alanda bulunan vatandaşlar hem de olayı duyanlar tarafından takdirle karşılandı.

VATANDAŞLARDAN HASSASİYET ÇAĞRISI

Olayı gören vatandaşlar, Türk bayrağının milli bir değer olduğuna dikkat çekerek, bu tür etkinliklerde daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Kullanılan bayrak ve benzeri materyallerin gelişi güzel şekilde çöpe atılmaması gerektiğini ifade eden vatandaşlar, gerekli hassasiyetin gösterilmesi çağrısında bulundu.

SOSYAL ÇEVREDE TAKDİR TOPLADI

Recep İrden’in duyarlı davranışı kısa sürede çevrede yayılırken, birçok kişi bu örnek hareketin herkese örnek olması gerektiğini dile getirdi.

Yaşanan olay, toplumsal değerlerin korunması konusunda bireysel sorumluluğun önemini bir kez daha gündeme taşıdı.