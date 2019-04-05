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Aynur Aydın'ın hesabı hacklendi

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın'ın sosyal medya hesapları hacklendi. Sanatçının, başta özel yazışmalar olmak üzere bazı uygunsuz resimleri de ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 05.04.2019 - 11:53..
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Instagram ile Twitter hesabı internet korsanları tarafından ele geçirilince gizli yazışmaları ve fotoğrafları ortaya çıkan şarkıcı Aynur Aydın'ın kendisi gibi şarkıcı olan Edis'le olan konuşmaları dikkat çekti.

''EDİS SENİ ÖZLEDİM''

Instagram ve Twitter hesabından fotoğrafları ve gizli yazışmaları ifşa edilen Aynur Aydın'ın hacklenme olayı sosyal medya kullanıcılarında ve sanatçının sevenlerinde büyük yankı buldu. İnternet korsanları Aynur Aydın ile ünlü şarkıcı Edis'in yazışmalarını da yayınladı.

Aynur Aydın'ın hesabı hacklendi

 

AYDIN "İTİBAR ETMEYİN" DEDİ

Konu ile ilgili geri aldığı İnstagram hesabından açıklama yapan Aynur Aydın "Az önce farkettiyseniz özel fotoğraflarım çalındı. Instagram’ı geri aldım. Sizden ricam var fotoğrafları yaymayın. herkese geçmiş olsun kusura bakmayın."

Ünlü şarkıcının müzik şirketi ise konuyla ilgili açıklama yaparak, "Firmamız sanatçılarından Aynur Aydın'ın Twitter ve Instagram hesapları çalınmıştır. Hesapların geri alınması için gerekli işlemler başlatılmıştır. Lütfen yapılan paylaşımlara itibar etmeyin." ifadelerini kullandı.

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