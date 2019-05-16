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Ayşe Hatun Önal ve Güzide Duran davasında karar verildi

Ayşe Hatun Önal, Güzide Duran’ın kardeşi Gökhan Duran'a açtığı hakaret davasını kazandı.

Haber Merkezi | 16.05.2019 - 12:40..
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Eski yakın arkadaş, şimdilerde düşman  Ayşe Hatun Önal ve Güzide Duran cephesinde, sular durulmuyor. Ayşe Hatun Önal, Güzide Duran'ın kardeşi Gökhan Duran'a tehdit suçlamasıyla dava açmıştı.

GÜZİDE DURAN'IN KARDEŞİ CEZA ALDI

Yıllardır süren dava sonuçlandı, mahkeme Ayşe Hatun Önal’ı haklı buldu. Mahkeme, Güzide Duran’ın kardeşi Gökhan Duran’ı, sosyal medya hesabı üzerinden Ayşe Hatun Önal’a hakaret ettiği gerekçesiyle para cezası ödemesine hükmetti.

"MAHKEME BENİ HAKLI BULDU"

Mahkeme sonrası Önal açıklama yaptı: “Bu dava Gökhan Duran'a karşı şikayetimiz vardı. Sosyal medya üzerinden yapılan bir hakaret vardı. Mahkeme bizi haklı buldu ve para cezası verdi. Daha önce de Güzide Duran'ın benimle ilgili konuşmaması yönünde bir karar vardı.

"BU CEZA KARDEŞLERE DERS OLSUN"

İnşallah bu onlara ders olur ve bir daha da bu tarz şeyler yaşanmaz. İnşallah hiç kimse iftiraya uğramaz”

Ayşe Hatun Önal ve Güzide Duran davasında karar verildi

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