Azerbaycan, Avrupa Parlamentosu ile ilişkileri askıya aldı

Azerbaycan Milli Meclisi, Avrupa Parlamentosu ile yürütülen tüm kurumsal ilişkilerin sonlandırılmasına karar verdi. Kararın gerekçesi olarak AP’nin Azerbaycan’a yönelik “yapıcı diyalogdan uzak ve yıkıcı tutum” sergilediği iddia edildi.

Meclis tarafından kabul edilen metinde, Avrupa Parlamentosu’nun uluslararası hukuk ve adalet ilkelerini göz ardı ettiği yönünde değerlendirmelere yer verildi.

KARABAĞ VE İŞGAL SÜRECİ VURGUSU

Kararda, AP’nin Azerbaycan topraklarının yaklaşık 30 yıl boyunca Ermenistan tarafından işgal altında tutulmasına, yerleşim alanlarının ve kültürel mirasın tahrip edilmesine karşı yeterli tepki göstermediği ifade edildi.

Ayrıca, 1 milyondan fazla kişinin yerinden edilmesine yönelik süreçte de Avrupa Parlamentosu’nun “duyarsız kaldığı” yönünde eleştiriler yer aldı.

PARLAMENTER MEKANİZMALARI DA DONDURULDU

Azerbaycan Meclisi, yalnızca AP ile değil; Avrupa Birliği–Azerbaycan Parlamenter İşbirliği Komitesi ile Euronest Parlamenter Asamblesi kapsamındaki faaliyetlerin de sonlandırılması sürecini başlattı.

Metinde, söz konusu platformların zamanla “baskı ve müdahale aracına dönüştüğü” iddia edildi.

"LOBİ ETKİSİ VE SİYASİ TARAFLILIK"

Kararda, Avrupa Parlamentosu’nun bazı lobi gruplarının etkisi altında hareket ettiği ve Azerbaycan karşıtı bir yaklaşım benimsediği öne sürüldü.

Ayrıca AP’nin İslam karşıtı bir çizgiye kaydığı yönünde ifadeler de metinde yer aldı.

Azerbaycan tarafı, alınan tutumun yalnızca ikili ilişkileri değil, Güney Kafkasya’daki barış ve istikrar sürecini de olumsuz etkilediğini savundu.

Kararda, Avrupa Parlamentosu’nun yaklaşımının bölgede gerilimi artırma riski taşıdığına dikkat çekildi.

GERİLİM, AP KARARIYLA TIRMANDI

Avrupa Parlamentosu’nda bir gün önce kabul edilen kararda ise Azerbaycan’a, Karabağ’dan ayrılan Ermenilerin geri dönüşünün sağlanması ve bazı tutukluların serbest bırakılması çağrısı yapılmıştı.

Ayrıca Ermeni kültürel mirasının korunmasına yönelik ifadeler de kararda yer almıştı.

Bu gelişmelerin ardından Azerbaycan, AB’nin Bakü Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırmış ve Avrupa Birliği’ne nota vermişti.