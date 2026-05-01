İsrail ordusunda görev yapan Türk vatandaşı sınır dışı edildi

Gazze katliamı sırasında İsrail ordusunda görev aldığı iddia edilen çifte vatandaşlara ilişkin paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu.

Çok sayıda kullanıcı, İsrail ordusunda görev yaptığı öne sürülen kişiler hakkında sınır dışı ve vatandaşlık statüsünün gözden geçirilmesi yönünde çağrıda bulundu.

TÜRKİYE'YE GELİR GELMEZ SINIR DIŞI EDİLDİ

Paylaşımlarda, Türkiye’de ikamet eden Türk-İsrail çifte vatandaşı Jessica Becher, İsrail ordusunda hizmet verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı, daha sonra serbest bırakılarak İsrail’e gönderildi ve Türkiye’ye girişine yasak getirildi.

Söz konusu iddialara ilişkin resmi makamlardan doğrulanmış ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyadaki çağrılarda, benzer durumda olduğu ileri sürülen diğer çifte vatandaşlar hakkında da işlem uygulanması talep edildi.