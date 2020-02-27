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Azerbaycan ile vize muafiyeti süresi 90 güne çıkarıldı

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizesiz seyahate ilişkin yeni bir karar alındı. 30 günlük vize muafiyeti süresi 90 gün olarak güncellendi.

AA | 27.02.2020 - 11:18..
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Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vize muafiyetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'le Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katıldığını belirten Özoral, toplantıda ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alındığını söyledi.

30 GÜNLÜK VİZE MUAFİYETİ 90 GÜN OLDU

Toplantı sonrasında 13 anlaşma ile 1 ortak bildirinin imzalandığını bildiren Erkan Özoral, bu anlaşmalar arasında Tercihli Ticaret Anlaşması, Vize Muafiyeti Anlaşması ve Nahçıvan'a demir yolu yapımını öngören anlaşmanın öne çıktığını kaydetti.

Azerbaycan ile vize muafiyeti süresi 90 güne çıkarıldı

Özoral, "İki ülke vatandaşları birbirlerine 30 güne kadar turist amaçlı olarak gidip ziyaret edebiliyorlar. Bu süreyi de 90 güne çıkaracağız. Bunun neticesi olarak da gidiş gelişler kolaylaşacak. Kısıtlamalar hem Azerbaycan'da hem de Türkiye'de vatandaşların şikayetlerine neden oluyordu, bazı mağduriyetler doğmasına sebep oluyordu. Bu tür sorunların önüne geçmesi bakımından faydalı olacaktır ve vatandaşlarımızın karşılıklı olarak gidiş gelişlerini teşvik edecek bir anlaşma oldu." diye konuştu.

Azerbaycan ile vize muafiyeti süresi 90 güne çıkarıldı

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