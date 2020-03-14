Azerbaycan'da düğünler yasaklandı

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, kültürel ve sportif etkinlikler de dahil olmak üzere ülke çapındaki tüm kitlesel etkinlikler, 1 ay süreyle ertelendi.

DÜĞÜN DE YASAK

Sinemalar, müzeler, tiyatrolar, eğlence merkezleri ve spor salonlarının faaliyetleri askıya alınırken, düğünler de yasaklandı.

KAMU VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI KARARGAHA BAĞLI

Hasta ziyaretlerine izin verilmeme kararı alınırken, kamu ve sağlık çalışanlarının yurt dışı ziyareti, Bakanlar Kuruluna bağlı koronavirüsle 'la ilgili oluşturulan operasyonel karargahın iznine tabi tutuldu.