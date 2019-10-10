Azerbaycan’ın bestseller yazarı Rövşen Abdullaoğlu’nun kitabı Türkiye’de

Çoksatan kitapların ünlü yazarı Rövşen Abdullaoğlu, bugüne kadar ülkesi Azerbaycan`da irfan, felsefe, motivasyon psikolojisi, kişisel gelişim ve roman türünde toplam 26 kitap yayımladı. Motivasyon kitaplarında Batı ve Doğu psikolojisine yönelen Abdullahoğlu, teolojik ve psikolojik yaklaşımları sentezleyerek yeni motivasyon yöntemleri sundu. Bu türdeki yayımladığı “Arkadaki Köprüleri Yakın, Her İnsan Hükümdardır, Zor Olsa Da Hayat Devam Ediyor, İsyan, Korkular” kitapları Abdullaoğlu’na kısa sürede geniş bir okur kitlesi de kazandırdı.

(Rövşen Abdullahoğlu)

KİTAPLARINDAN ÖRNEKLER

Abdullahoğlu, ilk psikolojik romanı “Bu Şehirde Kimse Yoktur”da, Lübnanlı bir göçmenle Amerikalı futbolcu arkadaşının hayatını akıcı bir dille anlatıyordu. Bu kitap Azerbaycan’da 2016-2018 yılları arasında en çok satan kitap olarak özel bir başarıya imza attı.

Savaş kâbusundan, Srebrenitsa soykırımının acı sonuçlarından ve modern çağın en büyük kâbusu olan intiharlardan bahseden ikinci romanı “Raylara Yatan Adam” da çok büyük bir başarı yakaladı. Kitabın ilk baskısı iki hafta içerisinde tükendi.

2018 yılında entelektüel psikolojik polisiye tarzında yazdığı “Abaddon” romanı okurla buluştu. İrlanda'nın sakin bir liman şehrindeki korkunç cinayetleri anlatan kitabın ilk baskısı sadece üç saat içerisinde tükendi. İlginç polisiye konusu ile birlikte, derin entelektüel-psikolojik motifleri olan kitap, insanın sonsuz mücadelesi, özgüven, sevgi, yalnızlık konularını da kapsıyordu…

ZOR OLSA DA HAYAT DEVAM EDİYOR

Gelelim Türk okurunun Abdullahoğlu ile ilk tanıştığı kitabı Zor Olsa da Hayat Devam Ediyor’a! Temmuz’da ülkemizde yayına giren bu kitap da, yazarın Azerbaycan’daki etkisini yarattı ve kısa sürede satış rekoru kırdı. Belki de okuru bu kitaba çeken en güçlü şey, klasik bir kişisel gelişim kitabı çizgisinin dışına çıkmış olmasıydı. Ne yapmamız gerektiğini dikte etmiyordu. Hayattaki düğümleri çözmek için mükemmel pratik önerilerde bulunuyordu. Bu yönü ile Türk okurların ve bloggerların ilgisini çekti.

Bir yandan da kitabın böyle etkili olmasının ana nedeni, aslında yazarın yaşamındaki tüm tavsiyelerini kendi yaşamında uygulayarak başarılı olmasıydı. 1978’de doğan Rövşen Abdullaoğlu Filozof, Doğu Bilimci ve Psikolog. Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi’ni bitirdikten sonra farklı üniversitelerde Doğu ve Batı Felsefesi, teoloji, oryantalizm alanlarında eğitim almış; Moskova’da Pozitif Teknolojiler ve Konsalting Enstitüsü’nün Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun olmuş.

Yani yazar, sadece bir yazar değil, aynı zamanda danışman ve eğitimci. Psikoloji, kişisel gelişim, motivasyon gibi konulardaki seminerlerde danışmanlık yapmanın yanı sıra çeşitli üniversite ve okullarda konuşmalar da yapıyor. Ayrıca daha önce güreş ve judoda uluslararası yarışmalara katılan Abdullaoğlu günümüzde de aktif sporla ilgilenerek sağlıklı hayat tarzını ve spor felsefesini genç takipçilerine de aşılamayı hedefliyor. Hal böyle olunca Abdullahoğlu, yazar kimliği ile aslında “Ben yaptım; siz de yapabilirsiniz.” diyor.

Onun kalemindeki bu çağrıya kulak vermiş pek çok insan da, Abdullahoğlu’nun sadece kitaplarını değil, birçok Avrupa, Asya ve uzak Afrika ülkesinde karşılaştığı ilginç gerçekler, etkinliklere dayalı makaleler, fotoğraflar ve video röportajları da büyük ilgi ile takip ediyor. Abdullahoğlu aynı zamanda seyyah ruhlu. Raylar Üzerine Yatan Adam romanın ana satırlarından biri olan Srebrenitsa soykırımının gerçekleştiği tarihi mekanları ve romanda belirtilen yerlerin hepsini ziyaret etmiş, tüm detayları da kaleme almış.

Bir sonraki romanın konusu ise, son yıllarda ziyaret ettiği, çok ilginç bir geleneğe ve inançlara sahip, çeşitli ilkel kabile yapısına bağlı kalarak medeniyetten uzak yaşayan çeşitli Afrika halkları…

Zor Olsa da Hayat Devam Ediyor

Rövşen Abdullahoğlu

Destek Yay.

S.: 272

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap