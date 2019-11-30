Cumhurbaşkanı Erdoğan TANAP açılışında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TANAP Avrupa bağlantısı açılışında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle.

"Ülkelerimiz ve bölgemiz adına gerçekten tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. TANAP Azerbaycan Gürcistan Türkiye güzergahından Avrupa'ya bağlanıyor.

TANAP, bölgesel bir proje. Barış projesi olduğunu da özellikle vurgulamam lazım. Bu proje, her şeyden önce ülkelerimiz arasındaki köklü dostluğun sembolüdür.

Güney gaz koridoru projesi TANAP'ın Avrupa bağlantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

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