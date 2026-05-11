Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a sert tepki!

Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyon oldu.

Galatasaray, şampiyonluğu ilan etmesinin ardından Fenerbahçe'ye birçok göndermede bulundu.

OLAY OLAN PAYLAŞIM

En çok konuşulan gönderi ise sarı-kırmızılıların ezeli rakibiyle mesajlaştığı video oldu.

Söz konusu paylaşımda "Fenerbahçe ŞK" ile mesajlaşıldı ve son mesaj olarak "Bir daha SAKIN HA!" yazıldı.

Sarı-kırmızılılar daha sonra ise yayınladığı bu videoyu silmişti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi

"HADDİNİ AŞAN İMALARI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Fenerbahçe'nin efsane ismi Aziz Yıldırım, Galatasaray'ın bu hamlesi sonrasında çarpıcı bir mesaj yayınladı ve sarı-kırmızılılara sert bir tepkide bulundu.

Aziz Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde:

“Kamuoyunun Dikkatine,



Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulunun ve iletişim birimlerinin yapmış olduğu açıklamada, başarılarını ön plana çıkarmak ve kendilerine odaklanmak yerine, Fenerbahçe Spor Kulübü’nü hedef almaları ve kulübümüze yönelik “şike” imasında bulunmaları, bu camianın halen içindeki Fenerbahçe kompleksini atamadığını bizlere göstermektedir.



Fenerbahçe Spor Kulübü’ne yönelik yapılan bu çirkin ve haddini aşan imaları şiddetle kınıyoruz.



Fenerbahçe’ye dil uzatmaya çalışanların önce kendi tarihlerine bakmalarını tavsiye ederiz. Fenerbahçemizin tarihte hiçbir zaman şike yapmadığı mahkeme kararıyla ve tescilli resmi yayınlarla ortadadır.



Tarihi boyunca elde ettiği başarıların ardında alın terinden çok lobilerin, kapalı kapılar ardında kurulan karanlık ittifakların ve menfaat ilişkilerinin gölgesi bulunan bir zihniyetin, bugün "şike" kelimesini ağzına alması, arsızlığın Türk spor tarihindeki vücut bulmuş halidir.



Fenerbahçe’ye “şike” imasında bulunmaya çalışanlara şunu açıkça ifade etmek isteriz, sizler için geçmişte söylediklerimiz ve mahkemelerde beraat ettiğimiz sözlerimiz aşağıdadır ;



“Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı Aziz Yıldırım’ın, 26.05.2016 tarihinde, Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye kupası finali sonrasında yapmış olduğu basın toplantısında, “Aziz Yıldırım şike yapmadı. Ama Galatasaray şike yaptı. Hepimizin gözü önünde” , “Bu ülkeye şikeyi sokan Galatasaray’dır. 8-0’ı unuttu mu herkes… Arabalar…” , “Ama 2000 yılında Fetullah Gülen‘in dua ederek, Galatasaray’ı şampiyon yaptığı söyleniyor. Bende böyle bir şey yok”, “Onların Strum Graz maçında son 5 dakikayı izleyin. Şike var mı yok mu?”, “Ama Galatasaray hep şike yapıyor. Beni daha fazla konuşturmasınlar, altından kalkamazlar. Hiç kimse kalkamaz”, “ Önce herkes edepli olacak, adam olacak”



Kamuoyunun özellikle şunu bilmesini isteriz; 2026-2027 sezonu itibariyle, artık karşısında bölünmüş, parçalanmış bir camia değil, gerektiğinde tek yumruk olmayı bilen büyük Fenerbahçe camiasını bulacaksınız.



Bizim Fenerbahçemiz…



Aziz Yıldırım”

AZİZ YILDIRIM VE HAKAN SAFİ YARIŞACAK

Fenerbahçe Spor Kulübü, 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında yeni başkanını seçecek.

Mevcut yönetimin geçtiğimiz günlerde seçim kararı alması sonrası Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, resmi olarak adaylığını açıklamıştı.