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Babun, yavru aslanı kurtardı

Yavru aslanın bir grup babun tarafından acımasızca öldürüleceğini düşünen safari rehberi bile gördüklerine inanamadı.

Haber Merkezi | 05.02.2020 - 14:08..
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Güney Afrika Kruger Ulusal Parkı'ında bir babunun aslan yavrusunu kurtarıp, ağaca çıkarması ünlü Disney filmi Alsan Kral'daki Rafiki ile Simba arasında ilişkiyi akıllara getirdi.

SAFARİ REHBERİ İNANILMAZ BİR ANA ŞAHİTLİK ETTİ

Erkek bir babunun bir aslan yavrusunu, ağaçta güvenli bir yere taşıyarak tehlikeden kurtardıktan sonra şefkatle temizlemesi, safari rehberi Kurt Schultz'un objektifine yansıdı.

Schultz, daha önce şahit olduğu birçok olaydan yola çıkarak, yavru aslanın bir grup babun tarafından acımasızca öldürüleceğini düşündü.

Aslan yavrusu çalıp sahiplenen erkek babun İZLE

ŞEFKATLE OKŞADI

Ancak sürpriz şekilde babun, savunmasız ve 'düşmanlarla çevirili' yavru aslanı kolundan çekerek marula ağacına tırmanmaya başladı. Yavruyu kucağına alan babun, ondan sonra bir daldan başka dala atlamayıp, şefkatle yavruyu okşamaya başladı.

"BÖYLESİ BİR ÖZEN GÖRMEDİM"

Schultz, "İlginç bir deneyimdi. Yavrunun düşeceğinden endişeliydim çünkü o yükseklikten kurtulamayacaktı. Babun, sanki bir babun yavrusuymuş gibi aslan yavrusunu temizliyordu. Babun uzun bir süre için yavruyu taşıyarak ve temizleyerek, bir daldan başka bir dala atladı. 20 yıl boyunca güney ve doğu Afrika'da rehberlik yaptım. Babunların, leopar yavrularını acımasızca öldürdüklerini gördüm ve babunların aslan yavrularını öldürdüklerini de duydum. Ancak bir aslan yavrusuna gösterilen böylesi bir özen görmedim." dedi.

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