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Bade İşçil'i sinirlendiren görüntü

Sağlık ve temizlik için kullanılan maske ve eldivenleri kullanım sonrası etrafa atanlar Bade İşçil'i sinirlendirdi.

Haber Merkezi |
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Bade İşçil'i sinirlendiren görüntü

Koronavirüs salgını nedeni ile alınan tedbirler arasında maske ve eldiven kullanımı da var.

Koronavirüs salgını nedeniyle takılan eldivenlerin ve maskelerin, kullanım sonrası sokaklardaki mazgallara ve kaldırımlara atılması, ünlü oyuncu Bade İşçil'i çileden çıkarttı.

"PES ARTIK"

Sosyal medya hesabından sokaktaki çöp fotoğraflarını paylaşan Bade İşçil, temizlik yaparken kirliliğe sebep olmamak gerektiğini ifade etti. 'Pes artık' yorumunda bulunan güzel oyuncunun paylaşımına sosyal medyadan destek yağdı.

Bade İşçil'i sinirlendiren görüntü

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