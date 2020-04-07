1 Sadettin Saran, evin berberi oldu Mart ayının başlarında Maldivler’den yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Sadettin Saran, bu defa beğeni alan bir videoya imza attı.

2 Mazhar Alanson: Karımla odamı ayırmam Mazhar Alanson, 'Eşinizle odaları ayırın' diyen takipçiye cevap verdi.

3 Bade İşçil'i sinirlendiren görüntü Sağlık ve temizlik için kullanılan maske ve eldivenleri kullanım sonrası etrafa atanlar Bade İşçil'i sinirlendirdi.

4 Çin'de bugün ilk defa koronavirüsten ölen olmadı Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'de ilk defa can kaybı yaşanmadı.

5 İbrahim Çelikkol, oğluyla poz verdi İbrahim Çelikkol ve Ali'den baba-oğul pozu geldi.

6 Kırıkkale'de kumarhane baskını: 14 gözaltı Kırıkkale’de kumarhaneye çevrilen bir derneğe polis tarafından düzenlenen operasyonda 14 kişiye toplamda 44 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.