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Bade İşçil'den yemekli paylaşıma tepki

Ekranların güzel yüzlerinden Bade İşçil, sosyal medyadan yemek fotoğrafı paylaşmanın görgüsüzlük olduğunu belirtti. Ancak İşçil'in, Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafların pek çoğu yemekli...

Haber Merkezi | 06.05.2019 - 11:20..
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Nişantaşı’nda görüntülenen Bade İşçil, sosyal medyayı “teşhir alanı” olarak nitelendirdi.

"AMA GERÇEK HAYAT ÖYLE DEĞİL"

Ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı: “Bakıyorsunuz orada herkes gülüyor, çok şık giyiniyor, iyi yiyor, iyi içiyor ama gerçek hayat öyle değil.

"DİNİMİZDE KOMŞUSU AÇKEN TOK YATMAK YOKTUR"

Ayrıca yemek fotoğrafları paylaşmak görgüsüzlüktür. Bizim dinimizde komşusu açken tok yatmak bile yoktur. Bunları bu kadar afişe etmek saçmalık. Bana göre yapılan sadece ‘Bu markayı giyeceksin, bunu yiyeceksin’ dayatması.”

İŞÇİL'DEN DE YEMEKLİ PAYLAŞIM

Öte yandan İşçil'in sosyal medya paylaşımlarına bakıldığında, pek çok fotoğrafının yemekli olduğu görüldü.

Sert açıklamalarının ardından sosyal medya kullanıcılarının yakın takibine giren İşçil'in sayfası, "Sen de görgüsüzmüşsün." şeklinde yorumlarla doldu.

İşte İşçil'in paylaştığı fotoğraflardan bazıları:

Bade İşçil'den yemekli paylaşıma tepki

Bade İşçil'den yemekli paylaşıma tepki

Bade İşçil'den yemekli paylaşıma tepki

Bade İşçil'den yemekli paylaşıma tepki

Bade İşçil'den yemekli paylaşıma tepki

Bade İşçil'den yemekli paylaşıma tepki

 



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