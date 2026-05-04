BAE: İran'dan gelen 3 füzeyi engelledik

Orta Doğu yeniden ısınıyor...

ABD ile İran arasında bir süredir devam eden ateşkes sürecinde bugün önemli bir çatlak yaşandı.

İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir gemiyi, 2 füze ile hedef aldığı bildirildi.

ABD İDDİALARI YALANLADI

CENTCOM yaptığı açıklamada İran basının haberini "Hiçbir ABD gemisi vurulmadı." sözleriyle yalanladı.

İran medyasının Devrim Muhafızları'nın bir Amerikan savaş gemisine saldırdığı iddiasının 'uydurma' ve 'doğru olmadığını' belirtti.

BAE'YE SALDIRI BAŞLADI

Öte yandan bu olaydan saatler sonra İran füzeleri yeniden ateşlendi.

Söz konusu füzelerin hedefinin Birleşik Arap Emirlikleri olduğu belirtildi.

SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

İddiaları doğrulayan BAE Savunma Bakanlığı, toplam 4 füze ateşlendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada "İran'dan ülkemize doğru gelen 4 adet seyir füzesi tespit edilmiştir. Bunlardan 3’ü ülkenin karasuları üzerinde başarıyla imha edilmiş, biri ise denize düşmüştür." ifadeleri kullanıldı.

PETROL TESİSİNDE YANGIN

Bölgede gerilim bir kez daha yükselirken bir haberde ülkenin Füceyre kentinden geldi.

Şehirde bulunan petrol endüstriyel tesisinde, İHA saldırısından sonra yangın çıktı.

TELEFONLARA UYARI GİTTİ

Ayrıca ülkede yaşayan vatandaşların telefonlarına acil füze tehdidi uyarısı gönderildiği öğrenildi.

Mesajlarda şu ifadeler kullanıldı:

“-Sakinler, en yakın güvenli binada hemen sığınak aramaları söyleniyor

-Pencerelerden, kapılardan ve açık alanlardan uzak durun

-İçişleri Bakanlığı'ndan gelecek ek talimatları bekleyin”

KARGO GEMİSİ VURULDU

Birleşik Krallık Denizcilik Ticaret Operasyonları (UKMTO) Merkezi'nden gelen bilgiye göre göre, BAE açıklarında bir kargo gemisi vuruldu.

Gemide yangın çıktığı belirlenirken mürettabatın durumu ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

BAE'NİN OPEC'TEN ÇEKİLME KARARI

Birleşik Arap Emirlikleri, 1 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla OPEC ve OPEC+ koalisyonundan ayrıldığını duyurmuştu.

Bu karar enerji piyasalarını oldukça etkilerken bazı üye ülkelerin tepkisini çekmişti.