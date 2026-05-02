OPEC+’ta sınırlı üretim artışı kararı: BAE’siz yeni dönem

Küresel enerji piyasalarında dengeleri etkileyen OPEC+, jeopolitik gerilimlerin gölgesinde yeni bir üretim kararına hazırlanıyor. Haziran ayı için planlanan sınırlı artış, özellikle Orta Doğu’daki çatışmaların petrol arzı üzerindeki baskısına rağmen “mevcut stratejinin korunacağı” mesajı olarak yorumlanıyor.

YEDİ ÜLKE, ÜRETİM ARTIŞINDA UZLAŞTI

Grubun önde gelen üreticilerinden oluşan yedi ülkenin, günlük yaklaşık 188 bin varillik üretim artışı konusunda prensipte anlaşmaya vardığı belirtildi.

Bu artışın, önceki ay açıklanan 206 bin varillik yükselişten Birleşik Arap Emirlikleri’nin payı çıkarıldığında oluşan seviyeye yakın olduğu ifade ediliyor.

ARTIŞ SEMBOLİK KALABİLİR

Uzmanlara göre alınan kararın etkisi şimdilik sınırlı olabilir. Hürmüz Boğazı’nda sevkiyatların büyük ölçüde durması, üretim artışının piyasaya yansımasını zorlaştırıyor.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonları sonrası bölgede yaşanan gelişmeler, petrol akışını ciddi şekilde sekteye uğrattı.

BAE'NİN AYRILIĞINA RAĞMEN "YOLA DEVAM"

BAE’nin 1 Mayıs itibarıyla gruptan ayrılma kararı, OPEC+ içinde önemli bir kırılma olarak değerlendirilmişti. Buna rağmen alınan kararlar, grubun mevcut üretim politikasını sürdürmekte kararlı olduğunu gösteriyor.

Kaynaklara göre, Pazar günü yapılacak çevrim içi toplantıda detayların netleşmesi bekleniyor.

SAVAŞ, ÜRETİMİ VE İHRACATI VURDU

28 Şubat’ta başlayan İran merkezli savaş ve Hürmüz Boğazı’nın kapanması, başta Suudi Arabistan, Irak ve Kuveyt olmak üzere bölgedeki üreticilerin ihracatını ciddi şekilde kısıtladı.

Savaş öncesinde bu ülkeler, üretimi artırabilecek kapasiteye sahip nadir üyeler arasında yer alıyordu.

İRAN VE RUSYA'DA ÜRETİM KAYBI

OPEC üyesi İran da ABD’nin uyguladığı abluka nedeniyle ihracat kaybı yaşadı.

Öte yandan Rusya, Ukrayna’nın insansız hava aracı saldırıları sonucu enerji altyapısının zarar görmesi nedeniyle üretimini düşürmek zorunda kaldı.

OPEC verilerine göre, grubun toplam ham petrol üretimi Mart ayında günlük 35,06 milyon varil seviyesinde kaldı. Bu rakam, bir önceki aya göre 7,70 milyon varillik ciddi bir düşüşe işaret ediyor.

En büyük üretim kayıpları, ihracat kısıtlamalarının etkisiyle Irak ve Suudi Arabistan’da görüldü.

KARAR MEKANİZMASINDA DAR KADRO

Pazar günü toplantıya katılması beklenen ülkeler; Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Cezayir, Kazakistan, Rusya ve Umman olarak sıralanıyor.

BAE’nin ayrılığı sonrası OPEC+ toplamda 21 üyeden oluşmaya devam etse de, son yıllarda üretim kararlarında belirleyici rolü bu çekirdek grup üstleniyor.