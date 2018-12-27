BAE Şam büyükelçiliğini yeniden açıyor

Suriye'de 7 yıldır süren iç savaşta yüzbinlerce sivil hayatını kaybetti, milyonlar evsiz kaldı. Savaş henüz bitmedi ancak Suriye ile ilgili planları bulunan bazı devletler, harekete geçerek yer edinmeye çalışıyor.

Onların başında da BAE geliyor.

ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİNİ AÇACAKLAR

Suriye Enformasyon Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suriye’nin başkenti Şam’daki büyükelçiliğini 7 yıl sonra yeniden açacak.