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BAE Şam büyükelçiliğini yeniden açıyor

Suriye'de devam eden iç savaşa rağmen 2011 yılında büyükelçiliğini kapatan BAE, Şam'a geri dönme kararı aldı. Suriye Enformasyon Bakanlığı, BAE'nin bu kararını duyurdu.

Haber Merkezi | 27.12.2018 - 15:18..
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BAE Şam büyükelçiliğini yeniden açıyor

Suriye'de 7 yıldır süren iç savaşta yüzbinlerce sivil hayatını kaybetti, milyonlar evsiz kaldı. Savaş henüz bitmedi ancak Suriye ile ilgili planları bulunan bazı devletler, harekete geçerek yer edinmeye çalışıyor.

Onların başında da BAE geliyor.

ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİNİ AÇACAKLAR

Suriye Enformasyon Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suriye’nin başkenti Şam’daki büyükelçiliğini 7 yıl sonra yeniden açacak.

BAE’nin Şam’a büyükelçilik açması; ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararının açıklanması ve Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir’in geçen hafta Şam’a gidip, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la bizzat görüşmesi sonrasında yaşandı.

7 YIL SONRA GERİ DÖNÜŞ

7 yıl sonra Şam’ı ziyaret eden ilk Arap lider olan Beşir’in, bu adımı, iyi ilişkiler içinde olduğu Suudi Arabistan’ın talebiyle attığı yorumu yapılmıştı.

BAE'nin Şam Büyükelçiliği, 2011'de Suriye ihtilafının başlamasından beri kapalıydı. Arap Birliği de 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.

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