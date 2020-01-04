BAE Türkiye'nin Libya tezkeresini kınadı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye'nin Libya tezkeresinin TBMM'de kabul edilmesini kınadıklarını açıkladı.

Dışişleri ve Uluslararası İş birliği Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Söz konusu müdahale Arap ulusal güvenliğine ve Akdeniz havzasının istikarına açık bir tehdittir" ifadeleri kullanıldı.

ULUSLARARASI TOPLUMDAN YARDIM İSTEDİ

Türkiye'nin Libya'ya tehlikeli bir rol üstlendiğini öne süren BAE yönetimi açıklamasında, 'milislerin ve Türkiye destekli silahlı grupların Libya'da faaliyet göstermesine izin vermek yerine tarafların işleyen bir devlet yapısı kurmak için çalışması' çağrısında bulundu.

Ayrıca BAE, uluslararası toplumdan da sorumluluk almalarını ve Türkiye'nin Libya tezkeresi hakkında önlem almalarını istedi.