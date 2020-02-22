BAE'de 2 kişide daha koronavirüs tespit edildi

BAE Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, virüse yakalanan Çin uyruklu bir kişiyle temas ettikleri anlaşılan 34 yaşındaki bir Filipinli ile 39 yaşındaki bir Bangladeşlide koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

TEMAS KURANLAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Açıklamada, virüsün yayılmasını engellemek için söz konusu kişilerle temas kuran herkesin sağlık kontrolünden geçirildiği aktarıldı.

İLK VAKA 29 OCAK'TA ORTAYA ÇIKTI

Ülkede koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 11'e yükseldi. BAE'de ilk koronavirüs vakası 29 Ocak'ta Çin'in Vuhan kentinden gelen bir aile fertlerinde görülmüştü.