Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir karşılaşması sonrasında 22'nci şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray taraftarları sokaklara çıktı. Ezeli rakibi olan Fenerbahçe'nin kalesi olan Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk turu atan taraftarlardan bazıları saldırıya uğradı.

GALATASARAYLI TARAFTARLARA SALDIRI

Bazı taraftarların ellerinden bayrakları ve atkıları alındı. Galatasaraylıların kutlamalarına izin vermeyen kişilerle taraftarlar arasında arbede yaşandı. Otomobilleriyle bayrak açıp, tur atanlara saldıran 2 kişi gözaltına alınırken, araçta bulunan çocuklar büyük korku yaşadı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bağdat Caddesi'nde yaşanan olaylarda 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Aracına yapılan saldırının ardından konuşan bir Galatasaray taraftarı kadın, "Yolda geçiyoruz, durup dururken böye bir taş geldi aracımıza. Bu sadece benim elime geçen, birkaç tane daha geldi. Aracımıza vurdular. Çocuk çok korktu, 6 yaşında sadece. Çocuk ilk defa takımıyla ilgli eğleniyor böyle güzel bir günde, aynı zamanda bugün Atatürkü Anma ve Gençlik Spor Bayramı, Atatürk'ü çok arıyoruz" dedi.

Bağdat Caddesi'nde kutlama yapan taraftarlara saldırı VİDEO

