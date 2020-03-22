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Bağışıklık güçlendirici virüssavar Karnabahar Çorbası

Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz şu günlerde bağışıklığımızı güçlü tutmak oldukça önem taşıyor. Dyt. Serkan Sıtkı Şahin, bu kez bağışıklık güçlendirici karnabahar çorbası özel tarifini paylaşıyor.

Özel İçerik | 22.03.2020 - 19:29..
  1. Haberler
  2. Sağlık
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Koronavirüs ile mücadeleye, aldığımız birçok önlem ile devam ediyoruz. Özellikle böyle dönemlerde, bağışıklığımızı güçlü tutmak oldukça önem taşıyor.

Ev yapımı çorbalar, her mevsim severek tükettiğimiz oldukça sağlıklı tercihler. Bu hazırlanması kolay ve lezzetli karnabahar çorbasını da eminim çok seveceksiniz.

Karnabahar, zerdeçal ve havuçla bağışıklığı güçlendirici harika bir çorba hazırlamaya var mısınız?

Bağışıklık güçlendirici virüssavar Karnabahar Çorbası

BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ: KARNABAHAR + ZERDEÇAL + HAVUÇ

Karnabahar,birçok tarifte kullandığımız en sevdiğimiz turpgillerden biri. Karnabaharlar birçok farklı renkte olabilen (mor, beyaz ve sarı gibi) kalorisi düşük, ancak vitamin ve mineral bakımından zengin ve besleyici yoğun bir sebze. Hücrelerimizdeki oksidatif stres riskini azaltmaya yardımcı olan mükemmel bir C vitamini, manganez ve antioksidan kaynağı.

Zerdeçalın da inanılmaz yararları var. Zerdeçal da birçok antioksidan sunarken, aynı zamanda antienflamatuar (iltihapla savaşan), anti viral ve antibakteriyel özelliklere sahip. Sağlık yararlarına ek olarak zerdeçal, herhangi bir tarife eklendiğinde farklı ve lezzetli bir tat katıyor.

Bağışıklık güçlendirici virüssavar Karnabahar Çorbası

VİRÜSSAVAR KARNABAHAR ÇORBASI

Malzemeler (4 kişilik)

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 küçük soğan
- 3 diş sarımsak, kıyılmış
- 1 çay kaşığı zerdeçal
- 1/2 çay kaşığı öğütülmüş kimyon
- 1/4 çay kaşığı tuz
- 1/4 çay kaşığı karabiber
- 1 su bardağı kadar havuç, rendelenmiş
- 1 baş karnabahar, doğranmış
- 1 su bardağı süt (vegan tarif için hindistancevizi sütü kullanılabilir)
- 2 su bardağı sıcak su

Yapılışı

Tencerenizi orta ateşte ısıtın. Zeytinyağı ve soğanı tencereye koyun ve yaklaşık 3-5 dakika sote edin. Sarımsak, zerdeçal, kimyon, tuz ve karabiber ekleyin ve yaklaşık 2 dakika kadar pişirin. Daha sonra havuç ve karnabahar ekleyin. Birkaç dakika daha pişirin. Tencereye sütü ekleyin, 1,5-2 su bardağı kadar kaynar su ekleyin ve kaynayıncaya kadar karıştırmaya devam edin.

Kaynadıktan sonra altını kısın ve yaklaşık 45 dakika boyunca veya karnabahar yumuşayıncaya kadar pişirin

Blender kullanarak püre haline getirin. Afiyet olsun.

Besin Analizi (2 su bardağı)

Kalori: 150 kalori
Yağ: 8 gram (Doymuş Yağ: 1 gram)
Karbonhidrat: 15 gram
Protein: 5 gram
Sodyum: 330 miligram
Lif: 5 gram

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