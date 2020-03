Bağışıklık sistemini güçlendirmek için en iyi takviyeler

Bağışıklık sistemimiz, vücudu hastalıklardan korumak için çalışan gelişmiş, güçlü bir molekül, hücre ve organ yapısıdır. Bağışıklık sistemi basit değildir ve birçok ayrı yapıdan oluşur.

Bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye yardımcı olmak için yiyebileceğimiz birkaç besin var. Sarımsak kesinlikle onlardan biri. Sarımsaktaki sülfürik asit bileşikleri, bakterileri ve enfeksiyonları ortadan kaldıracak kadar güçlüdür ve çalışmalar sarımsak tüketiminin, özellikle gastrointestinal sistem rahatsızlıkları olmak üzere çeşitli kanser türlerini geliştirme riskini azaltabileceğini gösteriyor.

Zencefil, enfeksiyonlara karşı mücadelede bir başka önemli besin. Antienflamatuar (iltihapla savaşan) özellikleri ile bilinir.

Bazı gıdalar ve yeterli egzersiz dışında, uyku da bağışıklık sistemi desteğinin bir diğer önemli bileşeni. Kötü uyku, bağışıklık fonksiyonunu düşürür, hastalanma olasılığını arttırır ve vücudun hastalıklarla savaşma yeteneğini büyük ölçüde etkiler. Uzmanlara göre 7-9 saatlik bir gece uykusu sağlık için ideal.

Bazı gıdalar, egzersiz ve ideal uyku seviyelerinin yanı sıra, bağışıklık sisteminizi en üst düzeyde tutmak için düzenli olarak alabileceğiniz birkaç takviye de var.

İşte benim favori bağışıklık güçlendirici takviyelerim.

D VİTAMİNİ

Bu, birçok insanın güneş yoluyla yeterince aldıklarını varsaydığı bir vitamindir, ancak toplumun çoğu D vitamini eksikliği çekmektedir. Çoğu insan idealden çok daha düşük D vitamini seviyesine sahiptir. D vitamini, 17 farklı kanser türünün riskini azaltmak için klinik olarak test edilmiştir. D vitamini eksikliği otoimmün bozukluklarla bağlantılıdır ve doğrudan kanser ölümleriyle ilişkilidir. D vitamini virüsleri, mantarları ve bakterileri öldürmeye yardımcı olur.

Güneş en iyi D vitamini kaynağıdır, doğrudan cildinizi etkileyebilecek güneşte günde 20-30 dakika kalınmalıdır ancak koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz şu günlerde evde kaldığımız için takviyeler harika tamamlayıcılardır.

EKİNEZYA

Bu güçlü bağışıklık destekleyici bitki, soğuk algınlığı ile mücadeleye yardımcı olur ve devam eden bağışıklık fonksiyonunu destekler. Araştırmalar, iyiyken ekinezya almanın hastalanma olasılığını azaltabileceğini göstermektedir.

Ekinezya büyük bir antienflamatuardır ve bazı hayati bağışıklık hücrelerini hastalıkla savaşmanıza yardımcı olmak için uyarabilir. Katı, sıvı veya tablet formlarda ekinezya takviyeleri alabilirsiniz. Kendinizi daha iyi hissedene kadar tüketebilirsiniz, ancak uzun süre almayın.

PROBİYOTİKLER

Probiyotikler, sağlığın birçok farklı yönü üzerinde olumlu bir etkisi olabilecek bağırsak mikrobiyomunu desteklerler. Bağışıklık sisteminizin yaklaşık yüzde 70-80'i bağırsaklarınızda yaşar. Probiyotik takviyeler kötü bakterilere ve hastalığa neden olan mikroplara maruz kalmaya karşı savunmayı arttırır. İyi bakteri eksikliği sizi soğuk algınlığı, grip, enfeksiyonlar ve hatta daha ciddi hastalıklara karşı hassas bırakır.

Probiyotikleri yoğurt, lahana turşusu, kefir gibi besinlerden alabilir veya bir besin takviyesi kullanabilirsiniz.

C VİTAMİNİ

Bu muhtemelen listede en çok beklenen bağışıklık takviyesidir. C vitamini, mevsim değişiklikleri ile birlikte gelen sağlık problemlerini önlemek söz konusu olduğunda akla ilk gelen besindir. Çok güvenlidir, aşırıya kaçmak neredeyse imkansızdır ve nispeten uygun fiyatlıdır.

C vitamini bir antioksidandır ve soğuk algınlığından kansere kadar her şeyle savaştığı bilinmektedir. Bağışıklık sisteminin patojenlerle savaşma yeteneğini artırmaya yardımcı olur ve bağışıklığı zayıflamış herkes için mutlak bir zorunluluktur. C vitaminini de birçok besinden alabilir veya bir takviye kullanabilirsiniz.

ÇİNKO

Çinko, soğuk algınlığı ile savaşmak ve bağışıklık sistemini güçlü tutmak için süper etkilidir. Çinko vücudun birçok işlevinde rol oynar. Makrofajlar gibi bağışıklık hücrelerine yardımcı olur. Makrofajlar, kelimenin tam anlamıyla yabancı patojenlerin “yutulmasından” sorumludur. Bazı takviyeler, çinkoyu ana bileşenleri olarak gösterirler, ancak birçoğu genellikle şeker ile doludur. Dolgu veya şeker içermeyen yüksek kaliteli bir çinko takviyesi aramanızı öneririm.

ASTRAGALUS

İlginç ve komik bir isime sahip olan astragalus, büyülü özelliklere sahip. Astragalus, geleneksel Çin tıbbında vücudun hastalıktan kurtulmasına yardımcı olmak için kullanılan eski bir bağışıklık ilacıdır. Antioksidan bakımından zengindir ve bazı güçlü antienflamatuar ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Vücudu hastalıklardan koruduğu bilinmektedir. Kaliteli bir astragalus takviyesi alabilir ve kendinizi iyi hissedene kadar kullanabilirsiniz.

L-LİZİN

Lizin başka bir antiviraldir. Birçok insan soğuk algınlığı için kullanır, ancak bir virüs için kullanılması daha akıllıcadır. Lizini avokado kabak çekirdeği ve kaju gibi besinlerden alabileceğiniz gibi bir takviye ile de alabilirsiniz.