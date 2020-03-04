Bahar Kalkanı'nda 2 şehit

Bahar Kalkanı Harekat alanında bulunan Türk askerine, rejimin açtığı ateş sonucu 2 askerimiz şehit oldu, 6 askerimiz yaralandı.
Saldırının ardından bölgede tespit edilen hedefler ateş altına alındı.
3 BİN 138 REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ
Harekatın başlangıcından bu yana; 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi, 12 tanksavar silahı, 4 havan, 24 zırhlı araç, 27 zırhlı muharebe aracı, 34 silahlı pikap, 60 askeri araç ve 10 mühimmat deposu imha edildi.
3 bin 138 rejim askeri de etkisiz hale getirildi.
OPERASYONLAR SÜRECEK
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Operasyonlarımız, Mehmetçiğe ve masum sivillere uzanan kanlı eller kırılana dek devam edecektir." denildi.