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Bahar Kalkanı'nda 2 şehit

Milli Savunma Bakanlığı, rejimin açtığı ateşle 2 askerin şehit düştüğünü, 6 askerin yaralandığını duyurdu.

AA | 04.03.2020 - 10:52..
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Bahar Kalkanı'nda 2 şehit

Bahar Kalkanı Harekat alanında bulunan Türk askerine, rejimin açtığı ateş sonucu 2 askerimiz şehit oldu, 6 askerimiz yaralandı.

Saldırının ardından bölgede tespit edilen hedefler ateş altına alındı.

3 BİN 138 REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Harekatın başlangıcından bu yana; 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi, 12 tanksavar silahı, 4 havan, 24 zırhlı araç, 27 zırhlı muharebe aracı, 34 silahlı pikap, 60 askeri araç ve 10 mühimmat deposu imha edildi.

3 bin 138 rejim askeri de etkisiz hale getirildi.

OPERASYONLAR SÜRECEK

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Operasyonlarımız, Mehmetçiğe ve masum sivillere uzanan kanlı eller kırılana dek devam edecektir." denildi.

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