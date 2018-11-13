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Bahar Öztan gelin oldu

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Bahar Öztan, hafta sonu düzenlenen bir defilede mankenlik yaptı.

Haber Merkezi | 13.11.2018 - 11:30..
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İkinci kez kanseri yenen ve hayata dört elle sarılan usta oyuncu Bahar Öztan, önceki gün modacı arkadaşı Pınar Bent’in bir otelde düzenlediği defilede mankenlik yaptı.

"O İSMİNİ SÖYLEMEDİĞİM ŞEYİ ATLATTIM"

Ünlü oyuncu, Ece Gürsel, Didem Taslan gibi profesyonel isimlerle podyuma çıktı.Organizasyonun finalinde kendisine özel dikilen gelinliği giyen Öztan, şöyle dedi: “Hastalığımdan sonra ilk kez böyle bir organizasyonda yer aldım. Şimdi gayet iyiyim. O ismini söylemediğim şeyi atlattım. İnşallah bundan sonra da böyle güzel organizasyonlarda buluşuruz.”

Gamzeli güzel Bahar Öztan-FOTO GALERİ

Bahar Öztan defilede mankenlik yaptı ViDEO

Bahar Öztan gelin oldu

Bahar Öztan gelin oldu

Bahar Öztan gelin oldu

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