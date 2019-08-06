taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5404
Euro
6.2106
Altın
1463.43
Borsa
98673.28
Gram Altın
260.63

Bahar Şahin'den Reynmen açıklaması

Bahar Şahin, eski sevgilisi Reynmen'le ilgili konuştu.

Haber Merkezi | 06.08.2019 - 09:19..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Dizinin çekimlerinin başlamasıyla birlikte tatilini tamamlayıp setlere döndüğünü söyleyen Bahar Şahin, bir dönem aşk yaşadığı eski sevgilisi olan Reynmen hakkında ilk kez konuştu.

"ÇOK BAŞARILI"

Şahin, "Evet Reynmen ile bir dönem birlikteliğimiz vardı. Reynmen, bence çok başarılı. Şarkılarını dinlemiyorum ama sosyal medyadan buralara kadar gelmek zor bir şey, ancak kendisi başardı. Başaracağını biliyordum onda daha ne cevherler var. En başta çok komik bir çocuk, bence oyunculuk da yapabilir." ifadelerini kullandı.

Güzel oyuncu, "Aynı projede oynar mısınız?" sorusuna ise, "Teklif gelse aynı projede oynamamız için herhalde kabul etmezdim. Yeniden bir birliktelik de söz konusu olamaz." şeklinde yanıt verdi.

Bahar Şahin'den Reynmen açıklaması

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yunan'dan taciz iddiası: Türkiye hava sahamıza girdi

Yunan'dan taciz iddiası: Türkiye hava sahamıza girdi

93
Çin'den ABD'ye yaptırım hamlesi geldi

Çin'den ABD'ye yaptırım hamlesi geldi

86
ÖSO Fırat'ın doğusunda Türkiye'yi bekliyor

ÖSO Fırat'ın doğusunda Türkiye'yi bekliyor

106
Karabük'te polis memuru kalp krizi geçirdi

Karabük'te polis memuru kalp krizi geçirdi

26
Yusuf Yazıcı formayı giydi

Yusuf Yazıcı formayı giydi

38
Diyarbakır'da PKK'nın finans kaynaklarına operasyon

Diyarbakır'da PKK'nın finans kaynaklarına operasyon

106
Ehliyetsiz sürücü tarlaya uçtu

Ehliyetsiz sürücü tarlaya uçtu

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir