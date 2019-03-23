Bahçeli: Erdoğan'la kanka halindeyiz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli; Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"CUMHUR İTTİFAKI 15 TEMMUZ GECESİNDE RUHEN KURULDU"

MHP ve AK Parti arasında devam eden Cumhur İttifakı'nın gidiş hattından memnun olup olmadığının sorulması üzerine Bahçeli; Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz gecesinde ruhen kurulduğunu, 7 Ağustos'ta Yenikapı ruhuyla adım atıldığını, 16 Nisan halk oylaması ile birlikte tamamen bir anlayış birliği içerisinde vücut bulduğunu, 24 Haziran seçimlerinde ise yasal bir zemin içerisinde geliştiğini söyledi.

"31 MART AKŞAMI SONUCU GÖRECEĞİZ"

Cumhur İttifakı ve ittifakı oluşturan siyasal kurumların, birbirlerine karşı saygılı ve uyumlu çalışma alışkanlığını kazanmış bir yapı ile yoluna devam ettiğine dikkati çeken Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Meclis genel seçimlerdeki birlikteliği ve karşılıklı uyumlu çalışmaları buraya da yansımıştır. Şu an için Cumhur İttifakı sağlıklıdır, kararlıdır, uyumludur. Küçük, büyük hiçbir sorunla da karşı karşıya bulunmamaktadır. 31 Mart akşamı da bunun sonucunu göreceğiz." diye konuştu.

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın içeriğine de değinerek 30 büyükşehirde bir uzlaşma, 51 ilde ise partilerin tamamen kendi adayları ile çıkma prensibi konusunda anlaşıldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Osmaniye'de aday çıkarmayacakları yönündeki açıklamasının ardından kendilerinin de Rize'de aday çıkarmama kararı aldıklarını aktardı.

"AK Parti ve MHP arasında bir alınganlık oluyor mu?" şeklindeki soru üzerine Bahçeli, tabanda ve partiler arasında bazen de milletvekilleri arasında anlaşmazlık olabileceğini, ancak bunların diyalogla çözülebildiğini belirtti.

"ERDOĞAN'LA KANKA HALİNDEYİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ittifak kapsamında yaptıkları görüşmelere ilişkin de bilgi veren Bahçeli, "Çok sık da görüşmüyoruz...Çok nadir, bazen tebrikler sebebiyle oluyor. Esasen karşılıklı bir randevu talebi doğuyor. Bizden ziyade, Sayın Cumhurbaşkanı görüşme isteğini bildiriyor. Biz de 'görüşebiliriz' diyoruz. Bugüne kadar 5 defa bir araya geldik. Saat 16.00'da 40 ya da 50 dakika ama bazı konularda kararlar alındıktan sonra bizden uygulamada hata olmaz. Sayın Cumhurbaşkanından da...Cumhurbaşkanı ile bizler arasındaki bu 5 diyalog dahi yaklaşmayı ve kanka olmayı gerektirdi. Şu an kanka halindeyiz." dedi.

"BİRÇOK ŞEY YAPABİLİRLER"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde anayasal bir değişikliğe ihtiyaç olup olmadığı konusunda ise Bahçeli, şu aşamada değişikliğe ihtiyaç görünmediğini çünkü yeni bir uygulama ve sistemin, yeni bir yapılandırmayı da beraberinde getirdiğini, bunun da zaman aldığını söyledi.

Uygulamayı sabırla takip edeceklerini vurgulayan Bahçeli, "Çok aşırı derece eleştirilerle yapıyı zorlamakta veya çalışamaz hale getirmekte doğru değil. Böyle bir ortamda bir de mahalli idareler seçimleri çıktı. Bu mahalli idareler seçimlerinin sonuçları 24 Haziran seçimlerinde oluşmuş olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kökleşmesi, kalıcı hale gelmesi, istikrarlı bir çalışma ortamının yaratılmasında fayda getirecektir. 31 Mart akşamı hayırlı bir sonuç çıkarsa, önlerinde 4,5 yıl bir süre var. Çok büyük olaylar olmazsa birçok şey yapabilirler." değerlendirmesinde bulundu.