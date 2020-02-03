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Bahçeli: Katiller döktükleri kanın bedelini ödemeli

MHP Lideri Bahçeli, İdlib'in Türk düşmanlarına zindan edilmesi gerektiğini söyledi.

AA | 03.02.2020 - 15:52..
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Rus destekli Esad rejiminin İdlib'deki Türk askeri konvoyuna yaptığı saldırıya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sert tepki gösterdi.

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib'in uzun süredir bölgesel gerilim ve çatışma ortamının ağırlık merkezlerinden birisi olduğunu belirtti.

"ŞİDDET VE CİNAYET MAKİNESİ"

Türkiye'nin sınır hattının Suriye yakasında insani ve vicdani felaketlerin seriye bağlandığına, katliamların dehşet verici seviyeye tırmandığına dikkati çeken Bahçeli, Rusya ve İran destekli Esad rejiminin tamamıyla kontrolden çıkıp, şiddet ve cinayet makinesi haline dönüştüğünü vurguladı.

"İDLİB, TÜRKİYE DÜŞMANLARINA ZİNDAN EDİLMELİDİR"

Bahçeli, "Esad rejimi yıkılmadan, bu zorba cezasını bulmadan Suriye’ye huzur ve güvenlik kesinlikle gelmeyecektir. Astana, Soçi ve Cenevre süreçlerinin anlam ve inandırıcılığının kalmamıştır. Rusya bir yanda masalarda uzlaşma pozları verirken, diğer yanda Suriye rejimini kışkırtmış, askeri operasyonlara teşvik etmiştir. İdlib, Türkiye düşmanlarına zindan edilmeli. Katiller döktükleri kanın bedelini şu ya da bu şekilde ödemelidir." sözleriyle Kremlin yönetimini eleştirdi.

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