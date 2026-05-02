Bahçeşehir Koleji, Aliağa Petkimspor deplasmanında kazandı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 95-76 skorla yendi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Aliağa Petkimspor ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi.

ENKA Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 95-76'lık skorla konuk takım Bahçeşehir Koleji oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: ENKA

Hakemler: Zafer Yılmaz, Polat Parlak, Kerem Yılmaz

Aliağa Petkimspor: Whittaker 19, Franke 15, Blumbergs 4, Yunus Emre Sonsırma 2, Sajus 8, Efianayi 2, Mustafa Kurtuldum, Troy Selim Şav 4, Floyd 5, Flowers 17

Bahçeşehir Koleji: Homesley 6, Mitchell 9, Furkan Haltalı 4, Flynn 14, Cavanaugh 11, Koprivica 10, Ponitka 11, İsmet Akpınar 15, Göktuğ Baş 2, Hale 13

1. Periyot: 23-18

Devre: 41-41

3. Periyot: 58-66

