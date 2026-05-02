Bahçeşehir Koleji, Aliağa Petkimspor deplasmanında kazandı
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 95-76 skorla yendi.
ENKA Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 95-76'lık skorla konuk takım Bahçeşehir Koleji oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: ENKA
Hakemler: Zafer Yılmaz, Polat Parlak, Kerem Yılmaz
Aliağa Petkimspor: Whittaker 19, Franke 15, Blumbergs 4, Yunus Emre Sonsırma 2, Sajus 8, Efianayi 2, Mustafa Kurtuldum, Troy Selim Şav 4, Floyd 5, Flowers 17
Bahçeşehir Koleji: Homesley 6, Mitchell 9, Furkan Haltalı 4, Flynn 14, Cavanaugh 11, Koprivica 10, Ponitka 11, İsmet Akpınar 15, Göktuğ Baş 2, Hale 13
1. Periyot: 23-18
Devre: 41-41
3. Periyot: 58-66
