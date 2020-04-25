Bakan Koca'nın Şehir Hastaneleri paylaşımı

Koronavirüs gündeminde önemini toplum olarak daha derinden idrak ettiğimiz güçlü sağlık sistemine yeni enstrümanlar kazandırılmak üzere çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, birçok şehirde şehir hastaneleri kurulurken, İstanbul'da Sancaktepe ve Yeşilköy'de de iki yeni salgın hastanesinin inşasına başlanmıştı.

İSTANBUL HASTANELERİNE KAVUŞMAK ÜZERE

İstanbul'da bulunan Okmeydanı Şehir Hastanesi'nin bir bölümü hizmete açılırken, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin de yol çalışmaları nihayete ermek üzere.

Bu kapsamda çalışmaları yakından takip eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden, yeni hastanelerin görsellerini paylaştı.

"ÜLKEMLE GURUR DUYUYORUM"

Koca paylaşımını, "Yakın yıllarda hiçbir ülke sağlığa bu kadar dikkat etmedi. Ülkemle gurur duyuyorum. #ÜlkemleGururDuyuyorum" notuyla yaptı.