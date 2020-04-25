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Bakan Koca'nın Şehir Hastaneleri paylaşımı

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından hizmete giren ve çalışmaları devam eden Şehir Hastaneleri'nin görsellerini paylaşarak Ülkemle Gurur Duyuyorum kampanyasına destek verdi.

Haber Merkezi |
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Bakan Koca'nın Şehir Hastaneleri paylaşımı

Koronavirüs gündeminde önemini toplum olarak daha derinden idrak ettiğimiz güçlü sağlık sistemine yeni enstrümanlar kazandırılmak üzere çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, birçok şehirde şehir hastaneleri kurulurken, İstanbul'da Sancaktepe ve Yeşilköy'de de iki yeni salgın hastanesinin inşasına başlanmıştı.

Bakan Koca'nın Şehir Hastaneleri paylaşımı

İSTANBUL HASTANELERİNE KAVUŞMAK ÜZERE

İstanbul'da bulunan Okmeydanı Şehir Hastanesi'nin bir bölümü hizmete açılırken, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin de yol çalışmaları nihayete ermek üzere.

Bu kapsamda çalışmaları yakından takip eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden, yeni hastanelerin görsellerini paylaştı.

Bakan Koca'nın Şehir Hastaneleri paylaşımı

"ÜLKEMLE GURUR DUYUYORUM"

Koca paylaşımını, "Yakın yıllarda hiçbir ülke sağlığa bu kadar dikkat etmedi. Ülkemle gurur duyuyorum. #ÜlkemleGururDuyuyorum" notuyla yaptı.

Bakan Koca'nın Şehir Hastaneleri paylaşımı

Bakan Koca'nın Şehir Hastaneleri paylaşımı

Bakan Koca'nın Şehir Hastaneleri paylaşımı

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