Suriye'de görev yapan askerlerimiz, Rusya tarafından desteklenen Esad rejimi tarafından hava saldırısına uğradı.

Saldırı sonucunda 33 askerimiz şehit olurken, 32 askerimiz ise yaralandı.

BAKAN AKAR SIFIR NOKTASINA GİTTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geldi.

Bakan Akar'dan yaralı askerlere ziyaret ViDEO

YARALANAN ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare eden Bakan Akar, daha sonra Hatay Devlet Hastanesi’ne gelerek hain saldırıda yaralanan askerleri ziyaret ederek, doktorlardan sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.