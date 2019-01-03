Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT Haber'de ekonomiye dair açıklamalarda bulundu.

"EKONOMİYE KAZADIRDIK"

Enflasyonun düşmesiyle ilgili açıklama yapan Bakan Albayrak, "Dövizle ilgili süreci ilk defa başlattık. 10 gün gibi bir sürede yaklaşık 1.1 milyar TL'lik bir hacim oluştu. 1.1 milyar liralık döviz, 6,5 ton altın yastık altından çıktı. Çok küçük çok kısa tanıtımı sınırlı olan bir ürün vatandaşımızdan böyle bir teveccüh. Yastık altı, farklı bakış açıları farklı yerlerdeki bu noktadaki tasarrufları ekonomiye kazandırdık. Bu da devam edecek.

"BİRİLERİNİN HOŞUNA GİTMEYEBİLİR"

Yani bunlar eş güdümlü devletimizin, hazinemizin vatandaşımızla birebir bağ kurması. Ekonomide olmayan bu zenginliği bu kaynağı ekonomiye kazandırılıp pastanın büyümesi için yeni ama güzel ve başarılı birilerinin tabii hoşuna gitmeyebilir ama gayet güzel başarılı halkımızla güzel bir iletişim içerisinde olumlu giden enstrümanlar var." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak: 1.1 milyarlık döviz yastık altından çıktı VİDEO

Günün önemli gelişmeleri VİDEO