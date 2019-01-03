taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4833
Euro
6.2306
Altın
1288.66
Borsa
88466.62
Gram Altın
226.7

Bakan Albayrak: 1.1 milyarlık döviz yastık altından çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "1.1 milyar liralık döviz, 6,5 ton altın yastık altından çıktı." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi | 03.01.2019 - 15:09..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT Haber'de ekonomiye dair açıklamalarda bulundu.

"EKONOMİYE KAZADIRDIK"

Enflasyonun düşmesiyle ilgili açıklama yapan Bakan Albayrak, "Dövizle ilgili süreci ilk defa başlattık. 10 gün gibi bir sürede yaklaşık 1.1 milyar TL'lik bir hacim oluştu. 1.1 milyar liralık döviz, 6,5 ton altın yastık altından çıktı. Çok küçük çok kısa tanıtımı sınırlı olan bir ürün vatandaşımızdan böyle bir teveccüh. Yastık altı, farklı bakış açıları farklı yerlerdeki bu noktadaki tasarrufları ekonomiye kazandırdık. Bu da devam edecek.

"BİRİLERİNİN HOŞUNA GİTMEYEBİLİR"

Yani bunlar eş güdümlü devletimizin, hazinemizin vatandaşımızla birebir bağ kurması. Ekonomide olmayan bu zenginliği bu kaynağı ekonomiye kazandırılıp pastanın büyümesi için yeni ama güzel ve başarılı birilerinin tabii hoşuna gitmeyebilir ama gayet güzel başarılı halkımızla güzel bir iletişim içerisinde olumlu giden enstrümanlar var." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak: 1.1 milyarlık döviz yastık altından çıktı VİDEO

Günün önemli gelişmeleri VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Memurların 2019 zamlı maaşları

Memurların 2019 zamlı maaşları

205
2019 yılı SSK ve Bağ-Kur zammı belli oldu

2019 yılı SSK ve Bağ-Kur zammı belli oldu

205
Oğulcan Engin Şeyma Subaşı'yı sildi

Oğulcan Engin Şeyma Subaşı'yı sildi

56
Dolar gece yarısı ani yükseliş yaşayıp tekrar indi

Dolar gece yarısı ani yükseliş yaşayıp tekrar indi

177
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

351
NYT: Zengin Türkler sürüler halinde Türkiye'den kaçıyor

NYT: Zengin Türkler sürüler halinde Türkiye'den kaçıyor

322
K.Kore'de depremler Kim Jong'un denemelerinden çıktı

K.Kore'de depremler Kim Jong'un denemelerinden çıktı

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir