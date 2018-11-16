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Bakan Albayrak: Ekonomide pozitif bir haftaydı

Berat Albayrak, ekonomide olumlu bir haftayı geride bıraktığımızı belirterek, 5 yıllık tahvil faizlerinin 5 ayın en düşük seviyesinde olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi | 16.11.2018 - 18:48..
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Bakan Albayrak: Ekonomide pozitif bir haftaydı

Hazine ve Maliye Bakanı, Twitter hesabından ekonomideki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"TAHVİL FAİZLERİ 5 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE"

Berat Albayrak şunları ifade etti: Ekonomi politikalarımız açısından pozitif bir haftayı tamamladık. Bu hafta en önemli gelişmeler tahvil faizlerimizde oldu. %17.67 olarak gerçekleşen 5 yıllık tahvil faizlerimiz 5 ayın en düşük seviyesine geldi. 2 yıllık tahvil faizleri de 7.2 puanlık düşüşle %18.79 oldu.

Maliye politikalarımızda da, bütçe disiplininden taviz vermeden sıkı duruşumuzu devam ettiriyoruz. Bütçe gelirlerimiz YEP beklentilerimizden de iyi seyrediyor. 630,5 milyar TL olarak öngörülen vergi gelirlerimize ilişkin gerçekleşme beklentimiz aynı şekilde sürüyor.

"VERGİ DIŞI GELİR HEDEFİNİN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ"

119,1 milyar TL’lik vergi dışı gelir hedefinin de bir miktar üzerine çıkacağız. Bedelli askerlikte 9 milyar TL’lik beklentimizin 500 milyon TL, İmar Barışında 6 milyar TL’lik beklentimizin de 4 milyar TL üzerinde gerçekleşme olacağını tahmin ediyoruz.

Bugün yayınlanan sanayi üretim rakamları özellikle Eylül ayında bir küçülmeyi gösterse de, dengelenme süreci beklentilerimizin çok ötesinde değildir. YEP’te net ihracatın büyümeye 1,4 puanlık etki yapmasını bekliyorduk. Son gerçekleşmeler ışığında beklentimiz 2,4 puan oldu.

"BÜTÇE DİSİPLİNİ TAVİZSİZ SÜRECEK"

Yatırımcı güvenini güçlendirecek, özellikle Avrupa’daki yavaşlamanın ve kur şoklarının sanayicimize etkisini en aza indirecek adımlarımıza devam edeceğiz. YEP’te ilan ettiğimiz prensiplerimizi yatırımlar ve bütçe disiplini başta olmak üzere tüm alanlarda tavizsiz sürdüreceğiz.

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