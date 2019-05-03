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Bakan Albayrak: Enflasyon geriledi

Nisan ayı enflasyon rakamlarını yorumlayan Bakan Albayrak, "Hedeflerimizi tutturacağız." dedi.

AA | 03.05.2019 - 15:21..
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Bakan Albayrak: Enflasyon geriledi

Bakan Albayrak: Enflasyon geriledi

Bugün Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre, Nisan ayında tüketici fiyatları beklentinin altında geldi ve aylık yüzde 1,69, yıllık yüzde 19,50 arttı.

Geçen yıldan bu yana yaşanan artış yüzünden enflasyon rakamları ekonomistler kadar vatandaşların da gündeminde.

Nisan ayı rakamlarının açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yorumda bulundu.

"HEDEFİ TUTTURACAĞIMIZI GÖSTERİYOR"

Albayrak, yıllık enflasyonun yüzde 19,71'den 19,50'ye, çekirdek enflasyonun da yıllık yüzde 17,53'ten 16,30'a gerilediğini belirterek, "Bu gelişmeler, yaz aylarında özellikle gıdada sağlanacak düşüşle, hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak: Enflasyon geriledi

Bakan Albayrak: Enflasyon geriledi

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