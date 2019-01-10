Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ'ler için kredi destek paketini açıkladı.

Bakan Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

"Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü bir gazeteci yazar babanın oğlu olarak, hepinizi tek tek gününüzü kutlayarak başlamak istiyorum. Son dönemde çok güzel adımlar atıldı.





Özellikle dar gelirli vatandaşlarımız, işverenler, esnaf, sanayicimiz için çok güzel paketler açıkladık.

Eylül ayında açıkladığımız yeni programla birlikte 3 yıllık projeksiyonu ortaya koyduk. Çok şükür özellikle şu son 3-4 ayda yaşadığımız süreç ve bunun çıktıları dengelenme sürecinin başarılı bir şekilde devam ettiğini gösteriyor.

Bakan Albayrak KOBİ'lere yeni kredi paketini açıkladı ViDEO



HEDEFLERİMİZİN ÖTESİNDE PERFORMANS SERGİLEDİK

Önemli başlıklarda koyduğumuz hedeflerin de ötesinde bir performans sergiledik. Tabii bu sadece ekonomi yönetiminin işi değil. Bütün paydaşlarla dengelenme sürecinde pozitif bir şey varsa hep birlikte. Bu vesile ile ben hepinizi ayrı ayrı tebrik etmek istiyorum.





5 MİLYAR DOLAR TAHVİL TALEBİ GELDİ

10 yıl vadeli tahvil ihracımıza 5 milyar dolar talep geldi. 10 yıl vadeli tahvilimize gelen talep, yatırımcıların güvenin ortaya koydu.

Bu paketli cirosu 25 milyon TL'nin altındaki şirketlere finansman desteği sağlanacak.

Asgari 20 ile 40 bina adet işletmemize minimum dokunacağız.

20 milyar TL'lik paketimizin hayırlı olmasını diliyorum.

POZİTİF OLACAĞIZ

Pozitif olacağız ki toplum size bakıyor. Bunun için dünyada ne fırtınalar koparsa kopsun, Türkiye güçlü bir şekilde ayağa kalktıysa bu 81 milyon milletiyle olur.

6 AY GERİ ÖDEME OLMAYACAK

Bu 13 bankamızın desteği ile devreye alınmaktadır. Bu pakette 6 ay kredi geri ödemesi olmayacak. BDDK başkanlığı da detaylı çalışma yaptı. Bankaların sermaye ve likidite açısından makro ekonomik şoklar açısından izlemeye devam edecek. Bir bütün olarak sağlıklı ve güçlü yapısını korumaktadır.

POTANSİYEL SENARYOLARA HAZIRLIKLI OLACAĞ IZ

Bankaların mali durumundaki olumlu görünüm yanında kamu ve özel bankalar sermaye tabanına güçlendirmeye yönelik adımlarına devam ediyor. Potansiyel senaryolara da hazırlıklı olacağız. Daha güçlü bilançoya sahip olacağız.

Gerek özel bankalarımız, mevcut yapılarını daha da güçlendirmeye devam edecek. Her türlü aksiyonu alacağız. Daha güçlü adımlar için çalışacağız. Karlılıkları ile sermaye yeterliliğini destekleyen bankacılık sistemi var. Bankacılık ve reel sektörümüzün küresel şoklardan etkilenmemesi için hedef olarak koyduk.





2019 yılı Yeni Ekonomik Programımızla başlattığımız bütçe disiplini konusundaki adımlarımız ve hedeflerimizi çok daha yukarı taşıdığımız dönem olacak. Ekonomi noktasında 3 hassas husus dile getirildi.



1) Bütçe disiplini içerisinde, Hükümet dizginleme noktasına gidecek mi? 31.12 ile geldiğimiz nokta güçlü bir bütçe disiplini ile devam edildiğini ortaya koydu.

2) Fiyat istikrarı... Son 16 yıldır olmadığı kadar çok güçlü bir reaksiyon ortaya koyan bir durum söz konusu."

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