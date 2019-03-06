Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Adım Adım Ekonomi Kocaeli" programında iş dünyasına seslendi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kocaeli'yi, büyük ve güçlü Türkiye idealinin lokomotif şehirlerinden gördük, görmeye devam ediyoruz. Katma değerli, teknolojik üretim idealinin örnek şehirlerinden bir tanesidir.

SALDIRILAR SONRASI YEP'İ DEVREYE ALDIK

Ağustos ayında ülkemizi hedef alan süpekülatif saldırılarla birlikte, Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) devreye aldık. Finansal disiplinden, dengelenme sürecinden asla vazgeçmedik.





Ekonomimizdeki kırılganlıkların iyileşmesiyle birlikte potansiyeline hızla yaklaşmaya başladı. Mayıs ayında cari işlemler açığı, YEP hedefinin bile altında gerçekleşerek 22.6 milyar seviyesine geriledi.

Bakan Albayrak Kocaeli'de iş dünyasıyla bir araya geldi ViDEO



Bozulan fiyatlama davranışları sebebiyle enflasyonu yüzde 25,2 seviyesine taşımıştı. 'Yüzde 30-40 olacak' diyorlardı. Yıllık enflasyon şubat ayında yüzde 21'in altını gördü.

YARI YARIYA İNDİ

Tanzim satışlar devreye giriyor, bir gün sonra fiyatlar yarı yarıya iniyor. Demek ki, devlet doğru zamanda doğru adımlar attığı zaman etkisi oluyor.

ENFLASYON HEDEFİN ALTINDA GERÇEKLEŞECEK

2019 yılının enflasyonu, hedef enflasyonumuzun çok altında gerçekleşecek. Bu da hem maliyet, hem faizleri düşürecek. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda çok güçlü neticeler göreceğiz.





Geçtiğimiz hafta KOBİ'lere ikinci destek paketini devreye aldık. Şimdi 1.5 milyon lira olan ciro azami limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Konkordato süreçleri bankaların kredi yapılandırmaları neticesinde tersine dönmeye başladı. Konkordatoda da dengelenme başladı.

KONKORDATO YÜZDE 70 AZALDI

48 firmanın feragat ile konkordatodan çıkması sağlandı, toplamda 348 firma konkordatodan çıktı. Mayıs ayı itibarıyla 10 milyar liralık bir paket konkordatodan çıkmış olacak.

Konkordatoya müracaatlar yüzde 70'ten fazla bir azalma gösterdi.

Ekim-kasım-aralık aylarında ciddi bir kredi küçülmesi yaşanmıştı. Sadece şubat ayında ocak ayına göre 43.5 milyar liralık kredi büyümesi gerçekleşti."