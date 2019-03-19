Bakan Albayrak: THY dünyaya manşet oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzon'da "Adım Adım Ekonomi" başlıklı toplantıda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"KAYNAĞI ARAŞTIRDIK"

Operasyonel algı yapılmaya çalışıldığını söyleyen Bakan Albayrak, "Geçenlerde mesaj atmışlar. 'THY batıyor, bilmen ne batıyor, şu holding batıyor Allah Allah... İş adamlarına algı birileri. Size de muhakkak gelmiştir. Ya dedim 'Şunu bir araştırın bakalım.' Facebook'tan şuradan, buradan… Hemen emniyet, hemen siber güvenlik savcılarımızla irtibata geçtik, kaynağını araştırdık, bir baktık ki enteresan bir hücre evinde ya Adana ya Mersin birisi gözaltına alındı. Bir baktık yurt içi yurt dışı ilişkileri… Kimlerle iş tutuyor. Evindeki dijitaller. Geçen gün savcımızla yine bilgi aldık. Hala evindeki o dijitallerin… Yalnız yaşıyor.





"NASIL BİR OPERASYON İÇİNDE"

Kimler üzerinden, kimler bu operasyonel algıyı ortaya koyuyor. Sonuç, işin komik tarafı bu mesajı attıktan üç gün sonra 'batacak' dedikleri THY tarihin en büyük karlılığıyla dünyaya manşet oldu. Algı, iletişim, kim nasıl bir operasyon içinde?" ifadelerini kullandı.