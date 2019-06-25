taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8055
Euro
6.6121
Altın
1430
Borsa
95256.92
Gram Altın
266.881

Bakan eşi Pervin Ersoy'un tartışılan fotoğrafı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Ramazan Bayramı'nda paylaştığı fotoğrafla tepki toplamıştı.

Haber Merkezi | 25.06.2019 - 12:59..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Bakan eşi Pervin Ersoy'un tartışılan fotoğrafı

23 Haziran İBB Başkanlığı seçimlerine giden süreçte tepki çeken isimlerden biri de: Pervin Ersoy'du.

ÇALIŞANINA EL ÖPTÜRDÜ

Ramazan Bayramı'nda Bakan Ersoy’un sahibi olduğu lüks otelde tatil yapan Pervin Ersoy, çalışanına el öptürüp 100 dolar harçlık verdi.

Bakan eşi Pervin Ersoy'un tartışılan fotoğrafı

"ALİŞAN'I Tİ'YE ALDIM SAVUNMASI"

Bu görüntünün tepkilere neden olması üzerine açıklama yapmak zorunda kalan Pervin Ersoy, Alişan’ın yeğenlerine dolar dağıtmasını ti’ye aldığını söyledi. Ersoy o dönem fotoğrafı sildikten sonra şunları yazmıştı: "Yaaa açıkladım espriyi ne olur yapmayın Allah aşkına. Alişan dolar dağıtmış yiğenlerine bugün, onu ti'ye aldık . Yanımda çalışan personelime espri yaptık diye yazdım yapmayın ne olur ben o kadar salakmıyım açıklayarak koydum yine okumadan dünya kadar yazıyorsunuz .. Sizlerin bu tepkilerini bilecek kadar aklım var benim .. Lütfen yapmayın."

Bakan eşi Pervin Ersoy'un tartışılan fotoğrafı

Bakan eşi Pervin Ersoy'un tartışılan fotoğrafı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeşim Salkım'dan Gülben Ergen paylaşımı

Yeşim Salkım'dan Gülben Ergen paylaşımı

97
Memur ve emeklilerin zamlı maaşları

Memur ve emeklilerin zamlı maaşları

283
İstanbul'un kaybedilmesinde çaldılar kampanyasının etkisi

İstanbul'un kaybedilmesinde çaldılar kampanyasının etkisi

298
Kuru çaya yüzde 15 zam

Kuru çaya yüzde 15 zam

472
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim sonuçları değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim sonuçları değerlendirmesi

476
Litre fiyatı 120 euro olan lavanta yağı kıymete bindi

Litre fiyatı 120 euro olan lavanta yağı kıymete bindi

40
Hande Yener'den bikinili poz

Hande Yener'den bikinili poz

67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir