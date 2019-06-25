Bakan eşi Pervin Ersoy'un tartışılan fotoğrafı

23 Haziran İBB Başkanlığı seçimlerine giden süreçte tepki çeken isimlerden biri de: Pervin Ersoy'du.

ÇALIŞANINA EL ÖPTÜRDÜ

Ramazan Bayramı'nda Bakan Ersoy’un sahibi olduğu lüks otelde tatil yapan Pervin Ersoy, çalışanına el öptürüp 100 dolar harçlık verdi.

"ALİŞAN'I Tİ'YE ALDIM SAVUNMASI"

Bu görüntünün tepkilere neden olması üzerine açıklama yapmak zorunda kalan Pervin Ersoy, Alişan’ın yeğenlerine dolar dağıtmasını ti’ye aldığını söyledi. Ersoy o dönem fotoğrafı sildikten sonra şunları yazmıştı: "Yaaa açıkladım espriyi ne olur yapmayın Allah aşkına. Alişan dolar dağıtmış yiğenlerine bugün, onu ti'ye aldık . Yanımda çalışan personelime espri yaptık diye yazdım yapmayın ne olur ben o kadar salakmıyım açıklayarak koydum yine okumadan dünya kadar yazıyorsunuz .. Sizlerin bu tepkilerini bilecek kadar aklım var benim .. Lütfen yapmayın."