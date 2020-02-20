Bakan Koca: Rize'deki hasta koronavirüs değil

Rize'de bir kişi, koronavirüs şüphesiyle şehirdeki devlet hastanesinde gözlem altına alınmıştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanın durumuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin koronavirüs olmadığını duyurdu ve şu ifadeleri kullandı:
"RİZE'DEKİ HASTA KORONAVİRÜS DEĞİL"
"Koronavirüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesi’nde gözlem altında tutulan hastanın testleri tamamlandı. Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelenen numunelerde hastanın koronavirüs değil, mevsimsel grip olduğu anlaşıldı."
Bakan Koca, hastanın bugün taburcu edileceğini sözlerine ekledi.