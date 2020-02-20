1 Altında rekor fiyat Altın fiyatları bu sabah itibarıyla son 7 yılın rekorunu kırarken, gram altın 316 liraya kadar çıktı.

2 Altuğ Verdi cinayetinde 6 kişi daha gözaltında Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi soruşturmasında 6 kişi daha gözaltına alındı.

3 Kadir Şeker'in sağlık raporu açıklandı Kadir Şeker'in, olay anında, boğazından, dizlerinden, ellerinden yaralandığı, göz altında da sıyrık oluştuğu tespit edildi.

4 Kırıkkale'de tır ile araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Balışeyh ilçesinde, tır ile ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Diğer 2 kişinin ise yaralı olduğu belirtildi.

5 Bakan Koca: Rize'deki hasta koronavirüs değil Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rize'de koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişinin mevsimsel grip olduğunu açıkladı.

6 İzmir'de mesai arkadaşlarının üzerine tır sürdü Selahattin B.'nin, şoförlerle tartıştıktan sonra, otoparktaki bir tırı alıp onların üzerine sürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.